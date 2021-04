Realme continua a spingere nella strategia di lancio di smartphone Android economici con un buon rapporto qualità/prezzo, ed in queste ore presenta gli smartphone Realme Q3 5G e Realme Q3 Pro.

Caratteristiche Realme Q3 5G

Partiamo col dire che entrambi gli smartphone condividono molto della scheda tecnica e anche del design, con quest’ultimo leggermente differente per quanto riguarda la composizione della fotocamera posteriore e la dimensione del display.

Realme Q3 5G monta un display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con fotocamera punch hole da 16 MP nell’angolo superiore sinistro e cornici piuttosto ottimizzate nonostante il prezzo economico. La tecnologia utilizzata per il display non permette l’integrazione del sensore per le impronte digitali, il quale è di tipo fisico e posizionato nel frame laterale.

Posteriormente la componente fotografica è solo leggermente differente rispetto a quella di Realme Q3 Pro, come sottolineato qualche riga più su. Infatti, invece di un sensore principale da 64 MP, la fotocamera di Realme Q3 5G è costituita da un sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 119°con apertura f/2.3 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4.

Qualcomm Snapdragon 750G è il processore scelto per animare lo smartphone, al cui fianco troviamo 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1 espandibile tramite micro SD. Buono il supporto al jack audio da 3,5 mm con Dolby Atmos e Hi-Res Audio, così come la connettività 5G SA/NSA, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e una batteria da 4500 mAh. Il sistema operativo è Android 11 con la personalizzazione realme UI 2.0.

L’azienda ha introdotto anche il modello Realme Q3i per il mercato indiano – si tratta del rebrand di Realme 8 5G – al prezzo di 999 yuan, circa 130 euro al cambio, nella versione 4+128 GB e 1099 yuan, circa 140 euro al cambio, per il modello 6+128 GB. È già disponibile in Cina in offerta a 100 yuan in meno rispetto al prezzo di listino.

Scheda tecnica

Display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400×1080 pixel con refresh rate a 120 Hz;

processore Qualcomm Snapdragon 750G con GPU Adreno 619;

6/8GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.1;

fotocamera principale: sensore da 48 MP con apertura f/1.8, LED flash, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 119°con apertura f/2.3, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 16 MP con apertura f/2.5;

sensore per le impronte integrato del display, jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, porta USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 30 W;

dimensioni: 162,5 x 74,8 x 8,8 mm;

peso: 189 grammi;

Android 11 con personalizzazione realme UI 2.0.

Caratteristiche Realme Q3 Pro

Venendo invece a Realme Q3 Pro, lo smartphone può essere inteso come una versione leggermente migliorativa del modello soprastante. Il display è di poco più piccolo – 6,43 pollici contro 6,5 pollici – ma è migliore in quanto basato su tecnologia AMOLED con refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10+. Ciò ha permesso a Realme di integrare il sensore per le impronte digitali nel display, una caratteristica piuttosto interessante per questa fascia di prezzo.

Posteriormente la fotocamera è pressoché identica a differenza del sensore principale in questo caso da 64 MP con apertura f/1.8, idem per quanto riguarda la fotocamera punch hole frontale da 16 MP. Come processore troviamo MediaTek Dimensity 1100 con 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di spazio di memoria di tipo UFS 3.1.

La batteria resta da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, così come non varia la connettività e la presenza di Android 11 con la personalizzazione realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400×1080 pixel con refresh rate a 120 Hz, supporto HDR10+;

processore MediaTek Dimensity 1100 con GPU ARM G77 MC9;

6/8GB di RAM LPDDR4x con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera principale: sensore da 64 MP con apertura f/1.8, LED flash, sensore ultra grandangolare da 8 MP con angolo di visuale di 119°con apertura f/2.3, sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale con sensore da 16 MP con apertura f/2.5;

sensore per le impronte fisico, jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio;

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, porta USB Type-C;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 30 W;

dimensioni: 158,5 x 73,3 x 8,4 mm;

peso: 179 grammi;

Android 11 con personalizzazione realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme Q3 5G e Q3 Pro

Realme Q3 è disponibile in pre-ordine da oggi con la vendita a partire dal 29 aprile nelle colorazioni Psychedelic Silver e Sci-Fi Black ai seguenti prezzi:

6+128 GB a 1299 yuan, circa 170 euro al cambio;

al cambio; 8+128 GB a 1399 yuan, circa 180 euro al cambio.

Realme Q3 Pro è disponibile in pre-ordine da oggi con la vendita a partire da 29 aprile nelle colorazioni Electric Blue, Gravity Black e Firefly ai seguenti prezzi:

6+128 GB a 1599 yuan, circa 200 euro al cambio;

al cambio; 8+128 GB a 1799 yuan, circa 230 euro al cambio;

al cambio; 8+256 GB a 1999 yuan, circa 260 euro al cambio;

Concorso internazionale per wallpaper

Realme ha annunciato la seconda edizione per quanto riguarda il concorso relativo alla realizzazione di wallpaper per lo smartphone Realme 8 5G. Designer, studenti e semplici utenti possono competere tra di loro per vincere premi fino a 10.000 dollari e la possibilità di partecipare ad uno stage all’interno degli uffici di Realme.

Il concorso, disponibile al link soprastante, terminerà il giorno 12 giugno 2021; i migliori 200 verranno valutati da una giuria illustre (partecipa anche il CEO dell’azienda). I 53 vincitori saranno annunciati il giorno 12 luglio 2021.