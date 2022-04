Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X più interessanti che mai con queste offerte

Da poco meno di un mese, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12X presidiano la parte alta del listino del produttore cinese e adesso, grazie ad una combinazione dell’ultima iniziativa promozionale della casa — quello Xiaomi Fan Festival in cui abbiamo fatto un deep dive nei giorni scorsi — e della promozione che ne aveva accompagnato il lancio in Italia, sono protagonisti di offerte particolarmente interessanti per la ricchezza del bundle ottenibile.

A proposito di offerte firmate Xiaomi, giusto questa mattina vi abbiamo segnalato l’offerta Flash Sale imperdibile avente come protagonista POCO F3 (e non è neppure la sola). Ma mettiamo il caso che non vogliate accontentarvi di un ottimo rapporto qualità-prezzo e che, invece, vogliate puntare al massimo che la casa cinese ha da offrire in questo momento.

Offerte Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X

Ebbene siete nel posto giusto: come si diceva in apertura, i tre top di Xiaomi sono resi ancora più interessanti dal bundle ricchissimo che permettono di ottenere e il motivo è presto detto.

In primo luogo, come vi avevamo spiegato nel nostro articolo dedicato, nell’ambito dello Xiaomi Fan Festival è previsto che su tutti gli ordini da oltre 450 euro si venga omaggiati delle cuffie true wireless Mi True Wireless Earphones 2 Pro, del valore commerciale di 149,99 euro.

In seconda battuta, la promozione lancio di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro è ancora valida e lo sarà fino al 30 aprile. Per tutti i dettagli e su come partecipare, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato — in parole povere, dovete compilare questo form dopo aver acquistato presso uno store aderente all’iniziativa —, in questa sede vi basti sapere che con Xiaomi 12 Pro 12 GB + 256 GB si ha diritto allo smartwatch Xiaomi Watch S1 (valore indicativo di 249,99 euro IVA inclusa), mentre con Xiaomi 12 8 GB + 256 GB si ha diritto allo Xiaomi Watch S1 Active (valore indicativo di 199,99 euro IVA inclusa).

Infine, su Xiaomi 12X e sui tagli di memoria di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro non coperti dalla promozione lancio sono previsti degli altri omaggi. Più precisamente, le cuffie true wireless Xiaomi Buds 3T con Xiaomi 12 Pro 8 GB + 256 GB (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e le cuffie true wireless Xiaomi Buds 3 con Xiaomi 12X e Xiaomi 12 8 GB + 128 GB.

Senza ulteriori indugi, ecco i link per l’acquisto:

