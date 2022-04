Se siete alla ricerca di una vera occasione per sostituire il vostro vecchio smartphone o se state semplicemente cercando un muletto affidabile e dal prezzo contenuto, siete finiti nel posto giusto. POCO F3, nella versione Global da 128 GB di memoria, è in offerta sul sito ufficiale Xiaomi a un prezzo incredibile!

POCO F3 è lo smartphone Android (prodotto da Xiaomi) più prestante attualmente proposto da POCO; si tratta di uno smartphone che punta tutto su prestazioni e concretezza, grazie ad una scheda tecnica di tutto rispetto: SoC Qualcomm Snapdragon 870, ampio display AMOLED da 6,67” con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore (48+8+5 MP), supporto alle reti 5G e spessore contenuto, sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono.

I dettagli dell’offerta su POCO F3 da 128 GB

Se consideriamo il prezzo medio dell’ultimo periodo per POCO F3, in versione 6+128 GB, è di circa 279,90€, indi per cui la promozione proposta quest’oggi da Xiaomi appare quasi incredibile. POCO F3 viene infatti proposto con uno sconto di oltre il 30%, in promozione al prezzo di 199,00€ sia nella colorazione Night Black che Moonlight Silver con spedizione gratuita. Per procedere con l’acquisto, vi basterà recarvi alla pagina dedicata sullo store Xiaomi italia, seguendo il link sottostante.

Acquista POCO F3 (6+128 GB) a 199 euro

