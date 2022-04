Da poche ore circolano alcune indiscrezioni riguardo due smartphone Android medio-gamma di Motorola, appartenenti a due diverse famiglie di prodotti, ma accomunati da alcune (presunte) specifiche; questi sono il Motorola Edge 30 Lite e il Moto G Stylus 5G (2022).

Andiamo a scoprire cosa potremmo aspettarci da questi due medio-gamma della casa alata.

Le presunte specifiche tecniche di Motorola Edge 30 Lite

Ultimamente si è molto parlato degli smartphone Motorola previsti nell’arco del 2022: la famiglia Edge dovrebbe presto accogliere nuovi membri, a fare compagnia all’ottimo Motorola Edge 30 Pro, e tra questi, oltre alla tanto chiacchierata variante Edge 30 Ultra e alla variante Edge 30 liscia, figura proprio l’Edge 30 Lite.

Il noto leaker Yogesh Brar, tramite un post sul social network Twitter, ha elencato le specifiche chiave del prossimo Motorola Edge 30 Lite, andandolo a configurare come un medio-gamma compatto.

Lo smartphone, oltre ad essere dotato di un display P-OLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, dovrebbe essere basato sulla piattaforma Snapdragon 695 di Qualcomm con 6 o 8 GB di memoria RAM (LPDDR4X) e 128 o 256 GB di memoria a disposizione dell’utente.

Il comparto fotografico potrebbe puntare su una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e su una fotocamera anteriore da 32 MP.

Per quanto concerne la batteria, si vocifera che Motorola Edge 30 Lite possa avere un’unità da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W; lato software, è prevista la classica My UX di Motorola basata su Android 12.

Il leaker fornisce, infine, informazioni riguardo la presenza del jack audio da 3,5 mm e il lettore di impronte digitali che sarà laterale (e non sotto al display).

Design e specifiche del Moto G Stylus 5G (2022)

A distanza di due mesi dall’annuncio ufficiale del Moto G Stylus (2022), Motorola starebbe lavorando a una variante 5G dello smartphone, come già fatto con la stessa gamma nel 2021.

Grazie ai dettagli condivisi dal leaker Evan Blass tramite il portale 91mobiles, conosciamo il design e le specifiche di questo ulteriore, enorme medio-gamma dotato di pennino: a differenza dello scorso anno, in cui i due smartphone differivano per alcuni dettami estetici, il modello 5G di quest’anno dovrebbe essere in tutto e per tutto identico a quello in versione 4G.

Il Moto G Stylus 5G (2022) ci viene mostrato in due colorazioni, Seafoam Green e Black, diverse rispetto ai Twilight Blue e Metallic Rose del modello 4G.

Dal punto di vista delle specifiche, il supporto alle reti 5G impone il cambio del SoC: dall’Helio G88 di MediaTek del modello 4G, si passerà al ben più performante Snapdragon 695 di Qualcomm del modello 5G.

Tutte le altre specifiche del Motorola Moto G Stylus 5G (2022) che sono trapelate, vanno a porre lo smartphone come una versione potenziata del modello 4G. Ve le proponiamo di seguito:

Display: IPS LCD da 6,78 pollici Risoluzione Full HD+ (1080×2460 pixel, in 20,5:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 650 nits

da SoC: Qualcomm Snapdragon 695 con GPU Adreno 619

con GPU Memorie nella configurazione standard: RAM: 4 GB (LPDDR4) Storage: 128 GB

Fotocamera anteriore: 16 MP (foro centrato)

(foro centrato) Tripla fotocamera posteriore: 50 MP + 8 MP (ultra-grandangolare) + 2 MP (profondità)

+ (ultra-grandangolare) + (profondità) Connettività: 5G , Wi-Fi , Bluetooth , GPS, Type-C

, , , Jack audio da 3,5 mm, pennino

Batteria: 5000 mAh

Né del Motorola Moto G Stylus 5G (2022) né dell’Edge 30 Lite abbiamo indicazioni su quando potrebbero essere presentati.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze tutte le informazioni presenti nell’articolo perché non rispecchiano informazioni ufficiali, e continueremo ad aggiornarvi in caso di ulteriori novità al riguardo.

