Samsung ha rilasciato le cuffie true wireless Galaxy Buds Pro nella seconda metà del 2021 per competere con le Apple AirPods Pro e in quest’ottica le cuffie di Samsung offrivano anche una funzione 360 ​​Audio che modifica la direzione dell’audio per adattarsi ai movimenti della testa, in modo simile allo Spatial Audio di Apple.

Ora la funzionalità 360 Audio sta arrivando sulle cuffie Samsung Galaxy Buds2 grazie a un nuovo aggiornamento software.

La funzione 360 ​​Audio delle Galaxy Buds Pro arriva sulle cuffie Samsung Galaxy Buds2

Secondo alcuni rapporti pubblicati su Reddit, le cuffie true wireless Galaxy Buds2 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware con il numero di versione R177XXU0AVC8, il cui registro delle modifiche menziona l’aggiunta del supporto 360 Audio e miglioramenti relativi alla qualità delle chiamate e alla connettività e stabilità del Bluetooth.

Anche se le nuove funzionalità sono sempre gradite, vale la pena chiarire che, a differenza dell’audio spaziale sui dispositivi Apple, che è destinato all’uso con contenuti audio appositamente creati, 360 Audio funziona con l’audio proveniente dalla maggior parte delle app, in quanto progettato solo per modificare il posizionamento dei canali stereo in base ai movimenti della testa.

Come aggiornare le cuffie Samsung Galaxy Buds2

Se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento OTA potete aprire l’app Galaxy Wearable, andare nelle impostazioni e toccare la voce “Aggiornamento software”.