PosteMobile Super Power 20 è una nuova offerta completa che costa pochissimo

PosteMobile — operatore virtuale Full MVNO facente capo a PostePay S.p.A. e attivo su rete Vodafone — ha appena lanciato una nuova offerta telefonica pensata per gli utenti che vogliono contenere al massimo la propria spesa mensile: PosteMobile Super Power 20 comprende un pacchetto piuttosto completo e costa soli 4,99 euro al mese.

Questa nuova offerta arriva un paio di settimane dopo l’ancora più economica, ma meno completa, PosteMobile Super 20, di cui vi avevamo parlato in un articolo dedicato, e dopo che i risultati finanziari di fine 2021 avevano testimoniato lo stato di salute di Poste Italiane e la crescita dell’operatore virtuale.

Offerta PosteMobile Super Power 20: dettagli e costi

Partiamo con il dire che PosteMobile Super Power 20 è un’offerta telefonica disponibile all’attivazione soltanto online o da canale telefonico: il sito dell’operatore segnala che rimarrà attivabile fino al 19 aprile prossimo.

Per quanto riguarda il capitolo contenuti e costi, l’offerta in esame comprende chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati — tramite piano Creami extra WOW, dunque 10 GB di traffico dati + 10 GB di bonus inclusi ogni mese — in 4G+ (con velocità massima di 300 Mbps e di 150 Mbps in 4G). Di questi, tutti i minuti e gli SMS e 3,27 GB al mese sono sfruttabili anche in Roaming UE senza costi aggiuntivi. Il sito dell’operatore riporta, inoltre, che “Superata la soglia di 20 giga previsti, entro il mese di validità dell’offerta, la navigazione internet sarà bloccata. È possibile acquistare in qualsiasi momento l’opzione GIGA EXTRA che consente di continuare a navigare con 1 giga in più al costo di 1,99 euro”. I servizi aggiuntivi inclusi sono “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212, nonché la navigazione tramite hotspot.

L’offerta PosteMobile Super Power 20 prevede un costo SIM pari a 20 euro, di cui 10 euro per l’attivazione e 10 euro validi come prima ricarica.

Per maggiori dettagli o per attivare l’offerta (direttamente online o tramite operatore), cliccate sul link sottostante:

Acquista PosteMobile Super Power 20 a 4,99 euro al mese

Per tutte le ultime notizie sulle offerte telefoniche di PosteMobile visitate la nostra pagina dedicata.