Si chiama PosteMobile Super 20 ed è una nuova offerta pensata dall’operatore telefonico per tutti gli utenti alla ricerca di una soluzione che consenta loro di navigare senza pensieri e pagare solo le chiamate che effettuano e gli SMS che inviano.

PosteMobile Super 20 può essere attivata dai nuovi clienti di questo operatore e non richiede la portabilità del proprio numero ma soltanto l’acquisto della SIM (che negli uffici postali ha un costo di 15 euro con 5 euro di credito telefonico incluso mentre in caso di attivazione online o da telefono ha un costo di 20 euro con 10 euro di credito telefonico incluso) e prevede un canone di 4 euro al mese.

Cosa offre PosteMobile Super 20

Questa offerta di PosteMobile mette a disposizione degli utenti 20 Giga di traffico dati su rete 4G+ di Vodafone (con velocità in download fino a 300 Mbps) mentre per le chiamate e gli SMS sarà necessario pagare in base ai consumi effettivi:

0,18 euro al minuto (senza scatto alla risposta) per le telefonate

0,18 euro per ogni SMS inviato

L’offerta prevede l’attivazione del piano PosteMobile Unica New per chiamate e SMS e dell’opzione Mobile 10 Giga ed entro 24 ore dall’attivazione della SIM viene erogato un bonus di altri 10 Giga di traffico dati.

In caso di esaurimento del quantitativo di traffico dati disponibile, è possibile acquistarne altro con l’opzione GIGA EXTRA (che al costo d 1,99 euro mette a disposizione 1 Giga).

Per quanto riguarda la navigazione in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, PosteMobile Super 20 mette a disposizione degli utenti fino a 2,62 Giga (il traffico ulteriore avrà un costo di 0,30 euro a MB). Ricordiamo a tal proposito che nei giorni scorsi l’operatore telefonico ha abilitato il roaming internazionale 4G, consentendo così ai propri clienti di navigare all’estero a velocità più elevata e con una migliore esperienza.

Potete trovare tutte le offerte di PosteMobile seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche