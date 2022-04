Per coloro che desiderano sfruttare le potenzialità del proprio smartphone Android al volante, Android Auto è una vera e propria manna dal cielo: il sistema consente di rimanere concentrati alla guida e di non togliere le mani dal volante pur potendo rimanere online, ascoltare musica, scambiare messaggi e ottenere indicazioni stradali tramite Google Assistant.

Le cose, però, non sembrerebbero essere totalmente apposto: se negli ultimi giorni vi è capitato di sentire Google Assistant parlare in una lingua diversa dalla vostra durante l’utilizzo di Android Auto, state tranquilli che non siete i soli.

Android Auto ha un fastidioso bug con protagonista Google Assistant

La funzione dei comandi vocali su Android Auto sembrerebbe al momento buggata: molti utenti, secondo quanto riportato dal portale autoevolution, stanno segnalando un problema che porterebbe Google Assistant a leggere i messaggi ricevuti in una lingua diversa da quella impostata.

Le segnalazioni provengono principalmente da utenti brasiliani che sostengono, ad esempio, come i messaggi WhatsApp ricevuti vengano sì letti in portoghese ma non nella declinazione brasiliana della lingua durante la guida con Android Auto attivo.

A prima vista, sembrerebbe essere un problema circoscritto ma il fatto che il team di sviluppo di Android Auto abbia messo sotto indagine la questione potrebbe evidenziare una maggiore serietà.

Al momento non è stata trovata alcuna soluzione alternativa al problema ma il downgrade ad una versione precedente dell’app Google potrebbe ripristinare il normale funzionamento del sistema; ammesso che il problema derivi effettivamente dall’Assistente Google.

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali e non sappiamo quando Google potrà finalmente mettere una pezza al problema: già il fatto che Big G ne sia a conoscenza, è comunque un inizio.

