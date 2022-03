Senza dubbio Android Auto non rientra tra i prodotti a cui il colosso di Mountain View presta maggiore attenzione ma ciò non significa che il suo team di sviluppatori di tanto in tanto non introduca qualche nuova funzionalità e così nelle scorse ore in Rete si sono fatte numerose le segnalazioni di utenti che hanno notato una novità.

Ci riferiamo ad un nuovo modo di riprodurre musica, podcast e notizie durante i propri spostamenti, ossia una funzionalità che il team di sviluppatori di questa piattaforma sta testando già da diversi mesi.

Su Android Auto arriva una piccola novità

In pratica, il team di Android Auto ha pensato ad un sistema di suggerimenti attraverso il quale gli utenti avranno la possibilità di selezionare contenuti da un elenco di playlist da servizi di streaming musicale, app podcast e altro.

Tra i servizi che Android Auto sfrutta per offrire agli utenti questi suggerimenti vi sono Spotify, YouTube Music, Google Podcast e un’opzione Notizie (pare che i consigli vengano estratti direttamente dal servizio che ciascun utente sta usando).

Gli utenti per i quali questo nuovo sistema di suggerimenti di Android Auto è stato abilitato visualizzeranno nella parte bassa della schermata un’icona bianca a forma di nota musicale:

Toccando tale icona, gli utenti potranno visualizzare una serie di contenuti selezionati automaticamente dal sistema in base alla cronologia recente.

Allo stato attuale pare che il rilascio di questa funzionalità sia limitato ad una ristretta cerchia di utenti (che va via via ampliandosi) e che non dipenda dalla versione di Android Auto installata (l’abilitazione dovrebbe avvenire con un update lato server).

Non è possibile fare previsioni su quanto tempo sarà necessario attendere prima che il sistema dei suggerimenti di Android Auto venga messo a disposizione di tutti gli utenti ma probabilmente non ci sarà da avere pazienza ancora per molto.