Giornata di grandi offerte quella di oggi: dopo le proposte di Amazon (tra smartphone, tablet e tanta altra tecnologia) e di eBay arrivano quelle di MediaWorld, che propone i Mega Sconti fino al 10 aprile 2022 e regala le cuffie Galaxy Buds Live agli acquirenti di Samsung Galaxy A53 5G. Vediamo le occasioni migliori riguardanti i dispositivi Android e come funziona l’omaggio.

I Mega Sconti MediaWorld sono tornati più agguerriti che mai: le migliori offerte

Partiamo dal nuovo volantino Mega Sconti, valido sia online sia nei negozi fino al 10 aprile 2022: l’iniziativa mette a disposizione un bel numero di offerte sulla tecnologia, tra le quali come spesso capita spiccano i prodotti Android, sia smartphone sia tablet. Ecco una selezione delle proposte più interessanti attualmente disponibili sul sito:

Queste sono solo alcune delle offerte dei Mega Sconti MediaWorld. Per scoprirle tutte basta seguire il link qui sotto:

Mega Sconti MediaWorld (1-10 aprile 2022)

Samsung Galaxy A53 5G regala le cuffie Galaxy Buds Live nel carrello

Le iniziative MediaWorld non sono finite qui, perché la nota catena riprende la promozione pensata da Samsung facilitando la richiesta del premio. Gli acquirenti di Samsung Galaxy A53 5G non sono costretti a registrare l’acquisto e a inviare foto con Samsung Members: basta aggiungere al carrello anche le cuffie Samsung Galaxy Buds Live per pagarle solo 1 euro.

L’offerta è valida su tutte le colorazioni dello smartphone, ossia Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Peach: al costo di 469 euro è possibile avere Galaxy A53 5G e Galaxy Buds Live con consegna gratuita oppure ritiro in negozio (sempre gratuito). Per procedere basta aggiungere entrambi i prodotti al carrello seguendo il link qui sotto:

Acquista Samsung Galaxy A53 5G con Buds Live a 1 euro

