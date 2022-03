Continuano incessantemente a trapelare nuove indiscrezioni su Google Pixel 6a, prossimo medio-gamma di casa Google. Lo smartphone, tra un rumor e l’altro, ha preso sempre più forma. A confermare tutto ciò che è trapelato finora, almeno per quanto concerne il nome e il design del dispositivo, è da poco sbucata in rete la presunta confezione di vendita dello smartphone.

Google Pixel 6a: la presunta confezione di vendita ne conferma il design

A sganciare questa “bomba”, ci ha pensato il portale Techxine che suggerisce, inoltre, un arrivo non troppo distante nel tempo dello smartphone. La foto, ricevuta da una “fonte sicura”, mostra quella che sembra a tutti gli effetti la confezione di vendita del prossimo Google Pixel 6a.

Grazie all’immagine dello smartphone presente sulla confezione, vengono confermate tutte le indiscrezioni trapelate finora sul suo design, ma possiamo cogliere ulteriori specificità.

Il modulo fotografico sembra più piccolo e sottile rispetto a quello dei fratelli maggiori Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro; all’interno del fascione, tipico del nuovo corso degli smartphone Made by Google, troviamo una doppia fotocamera (12,2 MP + 12 MP) con flash LED. Un’altra differenza sta nella colorazione, o, meglio, in un particolare aspetto di essa: Google Pixel 6a non avrà la finitura bicolore ma sarà della stessa tonalità, in questo caso di nero, sia sopra che sotto al fascione delle fotocamere.

In linea di massima, tutti gli altri dettagli estetici dovrebbero riprendere fedelmente quelli già visti sui fratelli maggiori, in un form factor leggermente più compatto.

Le altre presunte specifiche dello smartphone

Punto fermo dei Google Pixel di sesta generazione è il SoC Google Tensor e anche Pixel 6a dovrebbe esserne dotato.

L’anteriore del prossimo medio-gamma di Google dovrebbe essere dominato un ampio display OLED da 6,2 pollici, leggermente più piccolo rispetto a quello del suo predecessore, Google Pixel 5a, che ha un display da 6,34 pollici. La selfie-camera dovrebbe essere da 8 MP.

Google Pixel 6a dovrebbe, inoltre, essere completissimo dal punto di vista della connettività e potrebbe essere dotato di una enorme batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Infine, per quanto riguarda il software, lo smartphone arriverà out-of-the-box con Android 12; resta tutto da vedere se, dopo l’esperienza maturata da Google con Pixel 6 e 6 Pro, il software sarà privo di bug.

Quando arriverà Google Pixel 6a?

Google Pixel 6a dovrebbe essere presentato ufficialmente nel mese di maggio, presumibilmente appena in tempo per il Google I/O 2022 (in programma per l’11 e il 12 maggio).

Vista la quantità di rumor sullo smartphone, c’è il rischio che la presentazione ufficiale diventi una pura formalità.

Potrebbero interessarti: Recensione Google Pixel 6 e Recensione Google Pixel 6 Pro