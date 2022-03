L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta ha risolto un piccolo bug

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.8.1.0. Per la verità, si tratta di un mero aggiornamento di bug fix — niente a che vedere con le tante e interessanti novità degli ultimi giorni —, con l’aggiunta di un piccolo promemoria che non ci riguarda direttamente.

A proposito di novità recenti, va ricordato che nei giorni addietro WhatsApp ha annunciato tante novità per i messaggi vocali per tutti gli utenti, ha abilitato una funzionalità per la privacy nel ramo beta, ha iniziato a supportare ufficialmente iOS 15 e ha introdotto nuove emoji e avvicinato il lettore audio globale. Il tutto senza dimenticare la questione più delicata che vi abbiamo prospettato circa le possibili ripercussioni del Digital Markets Act dell’UE. In questa sede, non vedremo nulla di così rilevante, ma è comunque un’ottima notizia avere qualche bug in meno nell’utilizzo di tutti i giorni.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.8.1.0

La novità più significativa di questo nuovo update di WhatsApp Beta attiene al fix di un bug risalente alla versione 2.22.8.8, che aveva portato errato posizionamento del tasto per la creazione di nuove chat nel tab Chat. Con la più recente versione beta, il problema è stato finalmente risolto.

A dirla tutta, il team di WhatsApp ha risolto altri bug analoghi relativi al posizionamento di tale tasto flottante anche in altre sezioni dell’app: subito dopo aver installato la nuova versione, chi vi scrive riscontrava ancora il bug in questione nei tab Stato e Chiamate, tuttavia è stato sufficiente spostarsi da un tab all’altro per vedere la correzione applicata a tutte le sezioni dell’applicazione.

Se questa è la (piccola) novità principale di questo nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta, ce n’è per la verità una seconda che non ci riguarda in modo diretto: già nella versione beta per Android numero 2.22.8.1 vi avevamo parlato come il team dell’app di messaggistica stesse lavorando ad un nuovo promemoria annuale circa i propri Termini di Servizio per il mercato indiano. Tale novità si rende necessaria alla luce delle nuove normative adottate in India, nella fattispecie le Information Technology Rules 2021, ed è appena stata introdotta. Molti più utenti della versione beta dell’applicazione hanno iniziato a notare un puntino verde nella sezione Impostazioni dell’app che li invita a prendere visione di un avviso. La stessa novità — non si tratta esattamente una nuova funzione — potrebbe essere presente anche in versioni precedenti di WhatsApp Beta (come la 2.22.8.8), ma rimane specifica per il solo mercato indiano.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Laddove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.