Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questa popolare piattaforma di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta per i dispositivi Android: stiamo parlando della versione 2.22.8.1.

Le novità della versione 2.22.8.1 di WhatsApp Beta per Android

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di WABetaInfo, gli sviluppatori di WhatsApp hanno in programma di introdurre un promemoria annuale per i Termini di Servizio.

Nel momento in cui il promemoria sarà disponibile, verrà mostrato un punto verde nelle Impostazioni di WhatsApp che notifica agli utenti che c’è qualcosa di nuovo nella sezione Aiuto:

Dopo aver aperto le Impostazioni di WhatsApp ed essere entrato nella sezione Aiuto, l’utente vedrà una nuova opzione chiamata “Promemoria annuale dei nostri Termini di Servizio”, che lo reindirizzerà su una pagina specifica del sito Web dedicata ai Termini di Servizio.

Ciò non significa che WhatsApp abbia in programma di aggiornare i propri Termini di Servizio, in quanto si tratta di un semplice promemoria. Inoltre tale novità sarà sicuramente introdotta in India (così come previsto dalla legislazione locale) ma non è chiaro se sarà implementata a livello globale.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.8.1 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

