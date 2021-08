Sono passati tre mesi da quando WhatsApp ha pubblicato i nuovi Termini di servizio, la cui accettazione sembrava obbligatoria per gli utenti, pena l’impossibilità di utilizzare tutte le funzioni. A inizio anno la compagnia aveva annunciato l’obbligatorietà della condivisione dei dati con Facebook, pena la cancellazione dell’account, salvo poi ritrattare più volte per assumere posizioni più morbide.

I Termini di servizio saranno opzionali

Al riguardo si sono espresse numerose autorità in tutto il mondo, pronte a difendere la privacy e i diritti dei propri cittadini e a quanto pare la levata di scudi a sortito gli effetti sperati. Dopo aver ritrattato sulla cancellazione degli account, e successivamente anche sull’applicazione di limitazioni agli utenti che non avessero accettato i nuovi Termini di Servizio, ora WhatsApp fa un nuovo passo indietro.

Secondo quanto riporta WABetaInfo, che ha avuto modo di accedere in anteprima alle informazioni, WhatsApp permetterà di non accettare i termini di servizio per comunicare con la propria famiglia o con gli amici, facendo diventare dunque opzionale l’operazione. Abbiamo usato i termini “famiglia” e “amici” perché con un prossimo aggiornamento WhatsApp renderà opzionale l’accettazione dei Termini, che andranno però accettati per comunicare con account business.

Con la nuova versione dei Termini di Servizio, l’approvazione verrà richiesta solo quando l’utente vorrà inviare un messaggio a un account business, ascoltando quindi le richieste e i suggerimenti degli utenti. In questo modo l’utente accetterà la condivisione dei propri dati solo se vorrà continuare a chattare con attività commerciali o imprese di servizi, ma potrà continuare a chattare con i privati cittadini senza dover condividere alcunché.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, insieme a un aggiornamento dell’app per Android e iOS che porterà la nuova versione, si spera definitiva, dei Termini di servizio.