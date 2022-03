Instagram al lavoro su numerose novità per Storie e molto altro

Instagram è già uno dei social network più popolari al mondo, ma il team della piattaforma facente capo a Meta è sempre al lavoro per implementare nuove funzioni — alcune originali e altre che prendono spunto dalla concorrenza — e quest’oggi ne vediamo alcune che nel prossimo futuro potrebbero arricchire l’interazione con le Storie, ma anche le possibilità di condivisione dei contenuti e lo sviluppo del programma Subscription per i creator.

Mentre da qualche settimana Zuckerberg ha confermato che nel futuro di Instagram ci saranno anche gli NFT e nei giorni scorsi abbiamo già visto alcune novità disponibili per tutti, quest’oggi ci muoviamo sul più impervio terreno delle indiscrezioni.

Instagram: novità work in progress

La fonte di queste anticipazioni è Alessandro Paluzzi (@alex193a), affidabile leaker e reverse engineer, il quale ha condiviso su Twitter una serie di immagini molto interessanti.

Si parte dall’Exclusives tab, ovvero un nuovo tab che Instagram sta valutando di aggiungere nel profilo per farvi confluire i contenuti esclusivi per gli iscritti al programma Subscription dello specifico creator. Insomma, una pagina di contenuti accessibili soltanto agli utenti paganti.

Altre due novità attengono alle Storie e più precisamente alle modalità di risposta: se della possibilità di rispondere tramite messaggi vocali vi avevamo già parlato qualche giorno fa, il team di Instagram sta testando anche le risposte tramite immagini. Rimanendo nell’ambito delle Storie, poi, si parla di Disappearing Reactions, ovvero reazioni alle storie che scompaiono subito dopo essere state visualizzate dal destinatario.

Chiudiamo con i post: il team di Instagram sta testando una nuova modalità di condivisione tramite QR code. Già adesso gli utenti possono condividere post su altre piattaforme come Facebook, Messenger e Twitter, ma questa possibilità ulteriore sarebbe una comodità in più.

Tutte le funzioni descritte sono attualmente in fase di sviluppo, pertanto non si hanno certezze né sulla loro effettiva introduzione né tantomeno sulle tempistiche.