Il settore dei social network è in continuo fermento a causa dell’elevata competitività e tra le piattaforme che sono impegnate in un costante lavoro di miglioramento e arricchimento attraverso l’introduzione di nuove funzionalità troviamo senza dubbio anche Instagram.

E così, a distanza di poco più di un mese dal lancio della funzione Private Story Likes, in Rete sono emerse interessanti anticipazioni su un’altra novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di questo popolare social network e che potrebbe essere presto messa a disposizione di tutti gli utenti.

Instagram potrebbe introdurre un’altra novità per le Storie

A svelare questa nuova funzionalità è stato nelle scorse ore Alessandro Paluzzi su Twitter, il quale ha precisato che si tratta della possibilità di rispondere ad una Storia con un messaggio vocale.

Lo sviluppatore ha anche pubblicato il seguente screenshot, grazie al quale possiamo farci un’idea di quella che dovrebbe essere l’interfaccia di questa nuova funzione:

Purtroppo al momento non vi sono dettagli sul funzionamento di questa novità né conferme da parte del team del social network relative alla sua possibile introduzione (capita spesso, infatti, che nuove feature testate non vengano poi implementate nella versione stabile dell’applicazione).

Inoltre c’è anche da considerare che la funzione Private Story Likes è stata introdotta con l’obiettivo di evitare che gli utenti si trovassero la casella della posta in arrivo intasata e l’aggiunta dell’opzione di invio di un messaggio vocale finirebbe per essere in contrasto con questo desiderio di “ordine”.

Purtroppo per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Instagram.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili dell’app per Android, potete trovare i vari file APK (anche delle realse non stabili) da installare manualmente su APK Mirror oppure sfruttare il seguente badge per raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store: