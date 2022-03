Instagram ha lanciato i tag dei prodotti nel 2016 e poiché l’esperienza di acquisto tramite il social ha continuato ad evolversi, la piattaforma ha aggiunto una funzione di pagamento nativa che consente di acquistare prodotti direttamente dai tag presenti nei post.

Ora Instagram sta rendendo disponibile la possibilità di taggare dei prodotti nei post per tutti gli account negli Stati Uniti, anche se non sono di aziende, creatori o influencer.

Instagram ha inoltre annunciato che aggiungerà due nuove modalità che cambiano il modo in cui funziona il feed principale, riportando la tanto attesa visualizzazione cronologica inversa.

Tutti gli utenti statunitensi ora possono taggare i prodotti nei loro post su Instagram

Per taggare un prodotto in Instagram basta creare un post e dopo aver scelto il filtro e aver apportato le modifiche, è sufficiente andare alla pagina successiva e taggare il marchio dei prodotti nel post utilizzando l’opzione “Tagga persone”. Qui sarà visibile la voce “Tagga prodotti” che permette di toccare il prodotto nella foto o video e di cercarlo per aggiungere un tag, in modo che gli altri utenti potranno toccarlo per acquistarlo.

La portavoce di Meta Anne Yeh ha dichiarato a The Verge che gli influencer non riceveranno alcun compenso da eventuali acquisti effettuati tramite i tag dei prodotti nei loro post, ma Instagram sta attualmente testando un programma di affiliazione con creatori selezionati che consente loro di guadagnare una commissione dagli acquisti effettuati tramite i tag nei loro post.

L’espansione della funzionalità all’intera base di utenti, attualmente stimata attorno ai 2 miliardi, potrebbe aprire un mercato completamente nuovo, tuttavia Instagram specifica che i marchi avranno anche la possibilità di attivare o disattivare i tag di tutti sulla piattaforma tramite le impostazioni del proprio account.

Instagram aggiungerà due nuove modalità per il feed principale

Nel comunicato stampa che annuncia il cambiamento, il capo di Instagram Adam Mosseri scrive che col tempo la piattaforma aggiungerà più consigli al proprio feed in base ai propri interessi.

In quest’ottica l’azienda presenta le due nuove modalità “Seguiti” e “Preferiti” e afferma che sono progettate per dare più scelta e controllo su ciò che si vede durante l’utilizzo dell’app, consentendo di evitare elementi come post suggeriti e l’ordinamento algoritmico basato su chi e cosa l’app pensa sia interessante per l’utente.

Queste modalità sono in lavorazione da tempo, ma ora dovrebbero finalmente arrivare a tutti gli utenti. Per accedere a uno dei feed alternativi basta toccare il logo di Instagram nell’angolo in alto a sinistra nella scheda principale.

