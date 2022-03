L’innovativa azienda tecnologica cinese Hisense vanta una lunga esperienza con eBook Reader e smartphone con display e-ink. L’azienda ora ha lanciato un nuovo lettore di e-book dalle dimensioni insolitamente compatte trainato dal chipset UNISOC T610.

Caratteristiche di Hisense Hi Reader

Hisense Hi Reader è un lettore di e-book dalle dimensioni simili a quelle di uno smartphone, con i suoi 7,5 mm di spessore e un peso di 177 g.

Hisense Hi Reader è dotato di uno schermo e-ink da 6,7 ​​pollici con una densità di pixel di 300 ppi e sfoggia un design con cornici ad angolo retto con un’area utile fino all’84%.

Il display supporta anche l’attenuazione CC a 36 livelli e regola automaticamente la luminosità in base all’ambiente circostante.

Il cuore di questo e-book reader è il chipset Octa-core UNISOC T610 con clock a 1,8 GHz che può contare su 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna, il tutto alimentato da una batteria da 3000 mAh.

Il prodotto esegue Android 10 con un’interfaccia basata su quattro schede (libreria, negozio, app e impostazioni) disposte in sequenza e navigabili scorrendo, tuttavia sono disponibili delle opzioni di personalizzazione che permettono di adattare l’interfaccia alle proprie esigenze.

Disponibilità e prezzo di Hisense Hi Reader

In Cina Hisense Hi Reader ha un prezzo non proprio economico di 1.799 yuan (circa 257 euro), ma i dettagli sulla disponibilità non sono ancora noti.

