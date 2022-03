ho. Mobile, operatore mobile virtuale di VEI S.r.l. (una società del gruppo Vodafone) noto soprattutto per le sue offerte ricchissime di GB a prezzi competitivi, negli ultimi tempi sta facendo arrabbiare parecchi clienti per un problema che vede le loro SIM sospese senza motivi apparenti.

In questa sede, insomma, non ci occupiamo di nuove offerte dell’operatore, ma di una vicenda nettamente meno piacevole.

SIM ho. Mobile sospese: soluzione in arrivo

Allo stato attuale, l’operatore virtuale sta rispondendo alle segnalazioni in arrivo dichiarando di essere già al lavoro per sbloccare le SIM rimaste sospese, così da riportarle al loro normale funzionamento.

I commenti sui canali social ufficiali di ho. Mobile e le segnalazioni in arrivo nell’area di supporto ufficiale ho.fficina farebbero pensare ad un problema iniziato nei giorni scorsi, tra il 24 e il 25 marzo 2022, anche se per la verità non mancano segnalazioni risalenti ad una settimana addietro o addirittura a febbraio. Insomma, il problema potrebbe risalente ma essersi accentuato negli ultimi giorni. Stando alle esperienze raccontate dai clienti, l’avviso della sospensione imminente della SIM arriva via SMS, che tuttavia non ne specifica il motivo (nel caso dello scorso febbraio si parlava di superamento del limite degli SMS inclusi, che però in teoria sarebbero illimitati, purché si rispettino le condizioni di uso lecito e corretto).

Altri clienti ancora hanno segnalato su ho.fficina che, effettuando l’accesso alla propria area personale e poi aprendo la sezione “I miei numeri” nella pagina “Il mio profilo”, la loro SIM risulta sospesa per furto o smarrimento, con possibilità di richiederne una nuova presso un punto vendita. Ecco il testo riportato nel caso di specie: “Hai sospeso la SIM del numero xxxxxxx per furto o smarrimento. Puoi richiedere la nuova SIM direttamente in uno dei punti vendita”. Peccato che tale versione non corrisponda alla realtà.

Finalmente, dopo ore di caos e di comprensibili reazioni infastidite da parte dei clienti, ho. Mobile ha iniziato a dare risposta alle segnalazioni, sia a mezzo dei propri canali social che sul forum ho.fficina, in entrambi i casi dichiarando di essere al lavoro per risolvere il problema quanto prima. Ecco un esempio di risposta fornita:

“Ciao xxx, ci dispiace molto per l’accaduto. Ti confermiamo che stiamo provvedendo a sbloccare la tua SIM e a ripristinare tutte le sue funzioni. Riceverai un SMS di conferma non appena la SIM verrà sbloccata. Ti abbiamo già scritto in privato in caso avessi bisogno di ulteriore supporto“.

Dunque, il ritorno della SIM al regolare funzionamento verrà notificato ai clienti coinvolti a mezzo di SMS di conferma, inoltre i clienti vengono contattati al fine di fornire loro ulteriore supporto.

Offerte ho. Mobile

Chiudiamo con un rapido riepilogo delle offerte telefoniche di ho. Mobile attualmente attivabili:

ho. 8,99 è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati 4G a 8,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile con portabilità dai clienti in arrivo da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO. Comprende minuti e SMS illimitati verso tutti e di traffico dati 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro che, sommati alla prima ricarica di 9 euro, portano la spesa iniziale una tantum a 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 5,99 è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 5,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 7,99 è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G a 7,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti Iliad, Kena, Coop Voce e altri MVNO e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 0,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 6,99 è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 6,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti che attivano un nuovo numero e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro. Ecco il link per l’attivazione; ho. 11,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G a 11,99 euro al mese . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione;

è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e in 4G a . Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione; ho. 13,99 è attivabile dai clienti TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile e include minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 13,99 euro al mese. Attivazione e SIM costano 9,99 euro (9 euro per alcuni operatori). Ecco il link per l’attivazione.

Leggi anche: Operatori virtuali a confronto: ecco migliori e peggiori per limiti di velocità