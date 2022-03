Nella giornata di ieri erano emerse indiscrezioni che volevano Samsung al lavoro su uno smartphone arrotolabile o su un terzo pieghevole da portare sul mercato già quest’anno e tale presunto dispositivo era stato identificato come Project Diamond, tuttavia oggi quantomeno quest’ultima parte è stata smentita: tale nome in codice verrebbe usato internamente per il prossimo flagship Samsung Galaxy S23.

Project Diamond: chi si cela dietro questo Samsung?

A mettere in giro il rumor iniziale era stato Ice Universe, tipster molto noto e generalmente affidabile; non molto tempo dopo, però, il tweet era stato rimosso, dimostrando la scarsa accuratezza delle informazioni in esso contenute.

Poco prima della cancellazione, il tweet aveva attirato l’attenzione di Ross Young, esperto di display e CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), il quale aveva provveduto a correggere il tiro: Project Diamond non corrisponderebbe al primo smartphone arrotolabile di Samsung, anzi il codename verrebbe usato internamente per fare riferimento a Samsung Galaxy S23. In sintesi, anche per quest’anno il produttore dovrebbe rimanere fedele alla line-up composta da due pieghevoli, ovvero dai successori degli ottimi Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Insomma, per quanto nelle scorse settimane abbiamo visto come Samsung stia riflettendo sui form factor più estremi, da queste informazioni sembra potersi dedurre che lo smartphone arrotolabile non sia ancora pronto per il mercato. Detto ciò, il produttore sudcoreano non è il solo a pensare ad una soluzione di questo tipo: poco più di un anno fa, OPPO aveva lasciato tutti di stucco col prototipo di OPPO X 2021, che al momento è rimasto tale.

Quanto alla serie Galaxy S23, che il team di Samsung ci stia lavorando non sorprende, ma è talmente presto che non ha alcun senso parlarne già: la serie Galaxy S22 è praticamente appena arrivata sul mercato.

In copertina Samsung Galaxy S22