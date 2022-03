Samsung non sembra fermarsi mai con gli aggiornamenti, vista anche la grande quantità di dispositivi disponibile sul mercato. In queste ore sono in distribuzione update per Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A71 e Galaxy Quantum 2: andiamo insieme a scoprire quali sono le novità in arrivo, che non si limitano a “semplici” patch di sicurezza.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE 5G e Galaxy M52 5G

Iniziamo da Samsung Galaxy S20 FE 5G e Galaxy M52 5G, i due smartphone che stanno ricevendo gli aggiornamenti più interessanti. Per entrambi è infatti in distribuzione la One UI 4.1, sempre basata su Android 12, con tutte le novità di cui vi abbiamo parlato: tra queste possiamo trovare la condivisione live dello schermo con Google Duo (per vedere insieme agli amici le foto della galleria, i video su YouTube e non solo), i miglioramenti a stili, temi, picture-in-picture, pannelli edge, ma anche alcune delle novità fotografiche introdotte a partire dai Galaxy S22 (non per M52 5G) .

Per Galaxy S20 FE 5G è in rollout il firmware G781BXXU4FVC2, per Galaxy M52 5G il M526BXXU1BVC6: entrambi includono le patch di sicurezza di marzo 2022 con la correzione di più di 50 vulnerabilità.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy 71 e Galaxy Quantum 2

Si aggiornano in queste ore anche Samsung Galaxy A71 e Galaxy Quantum 2, un particolare smartphone lanciato quasi un anno fa in Corea del Sud con chip QRNG.

Galaxy A71 sta ricevendo in Europa il firmware A715FXXS8BVC1 con le patch di sicurezza di marzo 2022: per ora ancora niente Android 12 e One UI 4, nonostante il rollout sia partito da Hong Kong un paio di settimane fa. Coloro che sono riusciti a mettere le mani su un Galaxy Quantum 2 saranno sicuramente felici di sapere dell’arrivo della One UI 4.1 e delle patch di sicurezza di marzo 2022.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A71 e Galaxy Quantum 2

Per aggiornare Samsung Galaxy S20 FE 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A71 e Galaxy Quantum 2 potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Come specificato più su, alcuni update sono per il momento in rollout in altri Paesi, ma non dovrebbe volerci molto per vederli anche in Italia a partire dai modelli no brand.

