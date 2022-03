Giornata di aggiornamenti quella di oggi, con alcuni produttori che stanno rilasciando nuovi firmware per diversi smartphone Android. Ci sono update in distribuzione per Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A50, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9RT, OPPO Find X3 Pro, POCO F3, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro Zoom Edition e Fairphone 2.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A50

Iniziamo da Samsung che sta aggiornando in queste ore Galaxy A71 e Galaxy A50. Il primo, dopo essere passato alla cadenza semestrale per le patch di sicurezza, sta ricevendo Android 12 con il firmware A715FZHU8CVB6 a partire da Hong Kong. Tra le novità troviamo le patch di sicurezza di febbraio 2022 e tutte quelle portate dalla One UI 4.0, come i temi dinamici, i widget, le impostazioni aggiuntive per la privacy e gli indicatori di utilizzo di microfono e fotocamera.

Aggiornamento un po’ meno “importante” per Samsung Galaxy A50, che sta ricevendo le patch di sicurezza di febbraio 2022. Il firmware A505FNXXU9CVA5 richiede un download di quasi 1 GB, dunque dovrebbe includere diverse novità: in realtà i cambiamenti sembrerebbero essere “nascosti” tutti dietro la solita dicitura riguardante i miglioramenti generici di stabilità.

Novità aggiornamenti OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9RT

Le patch di sicurezza di febbraio 2022 arrivano anche su OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con la OxygenOS 12 in versione C.46. L’aggiornamento porta miglioramenti nella stabilità del sistema, correzioni di problemi con la funzione Always On Display, con lo schermo (in determinate situazioni), con l’app Alexa e con il mancato aggancio delle reti 5G in certi momenti.

Un altro smartphone del produttore cinese si sta aggiornando: si tratta di OnePlus 9RT, che sta ricevendo la OxygenOS nella versione A.06. Si tratta di un update minore dal peso di circa 92 MB che non porta novità a livello di funzioni. La release integra miglioramenti nelle performance del sensore di prossimità durante le chiamate e perfezionamenti generici alla stabilità del sistema.

Novità aggiornamento OPPO Find X3 Pro

OPPO Find X3 Pro si aggiorna in Italia con la versione CPH213_11_C.46 e accoglie miglioramenti nelle prestazioni, nel display e nella connettività 5G. Il changelog è simile a quello dell’update visto qui sopra per OnePlus 9 e 9 Pro: abbiamo infatti miglioramenti delle prestazioni in alcuni scenari, la correzione di un problema di sfarfallio dello schermo in certe situazioni, un fix per la funzione Always On Display e passi avanti con la velocità della rete 5G.

Novità aggiornamenti POCO F3, Redmi K30 4G e Redmi K30 Pro Zoom Edition

Proseguiamo la carrellata di aggiornamenti guardando in casa Xiaomi. POCO F3, Redmi K30 4G e Redmi K30 Pro Zoom Edition stanno ricevendo la MIUI 13 basata su Android 12: in distribuzione rispettivamente le versioni 13.0.3.0.SKHEUXM, 13.0.1.0.SGHCNXM e 13.0.1.0.SJKCNXM.

Le novità della MIUI 13 sono parecchie e comprendono, oltre a quelle integrate da Google in Android 12, miglioramenti per quanto riguarda privacy e sicurezza, nell’efficienza e nelle prestazioni (con Focused Algorithms, Atomized Memory e Liquid Storage) e passi avanti a livello di personalizzazione (con font, widget e non solo).

Il nostro consiglio è quello di procedere al download sotto rete Wi-Fi, dato che il peso dovrebbe essere di diversi GB.

Novità aggiornamento Fairphone 2

Chiudiamo con Fairphone 2, uno smartphone che fa segnare un record: uscito nel “lontano” 2015 con Android 5.1 Lollipop, il dispositivo sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 10. Certo, non si tratta proprio di una release recentissima, ma il risultato è comunque importante visti i quasi sette anni dal debutto.

Fairphone 2 è uno smartphone pensato per durare nel tempo e di conseguenza avere un impatto ridotto sull’ambiente, e ovviamente questo passa anche dal supporto software. Il produttore continuerà a supportare il device con le patch di sicurezza finché sarà possibile, ma non dovrebbe spingersi oltre con le versioni di Android.

Come aggiornare Samsung Galaxy A71, Galaxy A50, OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9RT, OPPO Find X3 Pro, POCO F3, Redmi K30 4G, Redmi K30 Pro Zoom Edition e Fairphone 2

Gli aggiornamenti sopra descritti potrebbero non essere ancora disponibili sul vostro smartphone. Per cercarli potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, alla voce dedicata agli aggiornamenti software: sui dispositivi Samsung ad esempio, il percorso esatto è “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“, mentre sui prodotti Xiaomi potete andare in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI“.

