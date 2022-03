Un’indagine di Counterpoint Research conferma una nuova crescita per le vendite di smartphone premium (con prezzo superiore ai 400 dollari). Questo particolare segmento di mercato è cresciuto in modo molto più significativo rispetto a quanto fatto registrare dall’intero mercato smartphone nel corso del 2021. Da notare, inoltre, che gli smartphone premium rappresentano il 27% delle vendite complessive di smartphone su scala globale. A guidare il segmento di mercato è, naturalmente, Apple con i suoi iPhone. Per quanto riguarda il mercato Android, invece, è Samsung il riferimento con Xiaomi che si appresta a superare Huawei. Ecco i dati completi.

Crescono ancora le vendite di smartphone premium su scala globale: i dati di Counterpoint Research

Continuano a crescere le vendite degli smartphone premium che non sembrano conoscere crisi. Nel corso del 2021, infatti, questo segmento del mercato ha fatto registrare un incremento del +24% in termini di unità vendute rispetto ai dati del 2020. Le vendite di smartphone con un prezzo maggiore di 400 dollari rappresentano anche il 27% delle vendite complessive del mercato. Questa percentuale è superiore di 4 punti rispetto al dato dello scorso anno e rappresenta il valore più alto mai rilevato dall’indagine di Counterpoint Research che va avanti dal 2016. Negli ultimi cinque anni si è, quindi, registrata una crescita di 8 punti percentuale per questa categoria di smartphone.

La classifica dei brand: gli iPhone di Apple guidano il mercato, Samsung primo tra gli OEM del mercato Android

Non stupisce, naturalmente, la leadership di Apple nel segmento di mercato. La casa di Cupertino copre il 60% delle vendite del mercato degli smartphone premium registrando anche una sostanziale crescita rispetto ai dati raccolti nel 2020 (quando la quota di mercato si fermava al 55%). Più della metà degli smartphone premium venduti sono prodotti da Apple e il divario con la concorrenza Android continua a crescere.

Come mostra il grafico di Counterpoint Research, infatti, a guidare il mercato premium Android è Samsung con il 17% complessivo delle vendite (sul totale, Apple inclusa). Il dato della casa coreana è inferiore rispetto al 20% registrato nel corso del 2020. Ancora in calo Huawei che passa dal 13% ad appena il 6%, confermando la progressiva riduzione della sua presenza all’interno del mercato smartphone internazionale. Cresce, invece, Xiaomi. La casa cinese passa dal 3% al 5% preparandosi a superare Huawei già nel corso del 2022 molto probabilmente. A completare la classifica troviamo OPPO con il 4% e vivo con il 3%.

Molto interessante anche l’analisi della Top 5 su scala locale. Apple guida in tutte le regioni. In Europa Occidentale è Samsung ad occupare la seconda posizione precedendo Xiaomi, OPPO e OnePlus. Google, invece, compare in classifica, al terzo posto, in Nord America, confermando un certo interesse da parte degli utenti nordamericani per gli smartphone Pixel. Huawei è al secondo posto in Cina, confermandosi un riferimento per il mercato interno. OnePlus, oltre alla quinta posizione in Europa Occidentale, si ritaglia anche la quarta posizione in Nord America e la seconda posizione in India.

Gli smartphone premium sono quasi esclusivamente 5G

L’ultima grafica dell’indagine mette in evidenza la crescita degli smartphone 5G nel mercato premium. Gli ultimi dati confermano, infatti, che la diffusione dei dispositivi 5G in questa facia di mercato è ora pari al 91% con gli smartphone 4G che occupano solo il 9% del mercato. A garantire una netta accelerazione negli ultimi mesi alla diffusione degli smartphone 5G è stato il lancio dei nuovi iPhone 13.