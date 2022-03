Una giornata ricca di aggiornamenti quella di oggi, con diversi smartphone Android che stanno accogliendo Android 12 e altre novità. Questa volta si tratta di Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy A42 5G, Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9 Pro 5G, Realme 8 Pro, Realme GT Master Edition, Realme X7 Max 5G, OPPO Reno4 Lite, Reno5 Lite, F17 Pro e F19 Pro. Procediamo con ordine.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A90 5G e Galaxy A42 5G

Iniziamo da casa Samsung con gli aggiornamenti per Galaxy A90 5G e Galaxy A42 5G. Il primo sta finalmente ricevendo l’update ad Android 12 a partire dalla Corea del Sud con il firmware A908NKSU4EVC1. Oltre alle tante novità della One UI 4.0, che includono i miglioramenti alla privacy e alle possibilità di personalizzazione, abbiamo anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

Si aggiorna anche Samsung Galaxy A42 5G con il firmware A426BXXU3DVC2: le novità sono parecchie visto l’arrivo della One UI 4.1 e delle patch di sicurezza di marzo 2022. L’ultima versione del software Samsung porta la condivisione live con Google Duo, nuove possibilità di personalizzazione (con i passi avanti fatti con gli stili e i colori), novità per alcune app di sistema (come la Galleria) e la correzione della questione GOS (Game Optimization Service).

Purtroppo non sono invece presenti i Widget intelligenti che abbiamo visto su altri modelli delle serie Galaxy S e Note. L’aggiornamento ha già raggiunto l’Italia, quindi non dovreste fare fatica a trovarlo.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi ha iniziato a distribuire la MIUI 13 basata su Android 12 a partire dalla Cina per Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G e Redmi Note 9 Pro 5G. Questi ultimi due sono commercializzati in alcuni mercati con altri nomi, come Redmi Note 10T 5G, Mi 10i 5G e Mi 10T Lite 5G.

Le novità portate dalla MIUI 13 sono tante e comprendono ad esempio miglioramenti all’efficienza e alle prestazioni (con Focused Algorithms, Atomized Memory e Liquid Storage), nuove possibilità di personalizzazione (font, widget e sfondi) e perfezionamenti a livello di privacy e sicurezza. La distribuzione dovrebbe allargarsi a livello globale nelle prossime settimane.

Novità aggiornamenti Realme 8 Pro, Realme GT Master Edition e Realme X7 Max 5G

Android 12 in versione stabile arriva su tre smartphone Realme: si tratta più precisamente di Realme 8 Pro, Realme GT Master Edition e Realme X7 Max 5G. Le novità della Realme UI 3.0 arrivano sui dispositivi rispettivamente con i firmware RMX3081_11_C.13, RMX3360_11.C.05 e RMX3031_11.A.22.

La distribuzione avviene come sempre per via graduale, quindi non stupitevi se non riuscite fin da subito a trovare l’aggiornamento.

Novità aggiornamenti OPPO Reno4 Lite, Reno5 Lite, F17 Pro e F19 Pro

Prosegue intanto il rilascio della ColorOS 12 basata su Android 12 per gli smartphone OPPO. La nuova versione è attualmente in rollout per i seguenti modelli:

OPPO Reno4 Lite – Kazakistan

OPPO A93 – Emirati Arabi Uniti

OPPO Reno5 Lite – Kazakistan

OPPO A94 – Emirati Arabi Uniti

OPPO Reno4 F – Indonesia

OPPO F17 Pro – India

OPPO Reno5 F – Indonesia

OPPO F19 Pro – India

Gli smartphone che si aggiornano sono in realtà quattro, visto che ci sono variazioni di nome in base alla zona di commercializzazione (OPPO A93/Reno4 Lite, A94/Reno5 Lite, Reno4 F/F17 Pro, Reno5 F/F19 Pro).

Come aggiornare Samsung Galaxy A90 5G, Galaxy A42 5G, Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G, Note 9 Pro 5G, Realme 8 Pro, GT Master Edition, X7 Max 5G, OPPO Reno4 Lite, Reno5 Lite, F17 Pro e F19 Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy A90 5G e Samsung Galaxy A42 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per aggiornare Xiaomi Mi 10 Ultra, Redmi Note 10 5G, Note 9 Pro 5G, Realme 8 Pro, Realme GT Master Edition, Realme X7 Max 5G, OPPO Reno4 Lite/A93, Reno5 Lite/A94, Reno F17 Pro/Reno4 F e Reno F19 Pro/Reno5 F: potete cercare nuovi update nell’apposita sezione delle impostazioni di sistema.

Potrebbe interessarti: Migliori TOP 2022 a confronto: S22 Ultra vs iPhone 13 Pro, Pixel 6 Pro, Find X5 Pro e P50 Pro