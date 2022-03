WINDTRE punta sempre di più sulla sostenibilità con la nuova SIM green. Si tratta di una nuova generazione di SIM Card che riprende tutte le caratteristiche della versione precedente risultando, però, molto più ecocompatibile e sostenibile. L’operatore di telefonia mobile si è affidato Thales, azienda leader nella produzione di Eco-SIM, per dar vita alla sua SIM green, realizzata con materiale plastico interamente riciclato.

WINDTRE presenta la sua nuova SIM green

La nuova soluzione sostenibile di WINDTRE è disponibile in tutti i punti vendita dell’operatore. La SIM green è una “Eco-SIM” che riprende tutte le caratteristiche delle SIM tradizionali andando però a reinterpretarle in modo sostenibile. Il processo produttivo di queste SIM, infatti, utilizza materiale plastico al 100% riciclato e azzera le emissioni di OC2. Grazie al programma di compensazione del carbonio, inoltre, le SIM possono contare sulla certificazione carbon neutral.

Fabrizio De Lorenzo, Mobile & Home Devices Director di WINDTRE. commenta così l’arrivo delle nuove SIM green: “WINDTRE si impegna quotidianamente ad implementare la propria strategia di sostenibilità in coerenza con gli obiettivi definiti nel proprio piano ESG 2030. Questa iniziativa rientra tra quelle messe in atto in ambito green, per proteggere il pianeta e la qualità della vita in ogni suo aspetto. L’azienda attraverso le innovative ‘SIM green’ intende ridurre l’impatto ambientale ed offrire un’ulteriore opportunità per migliorare il servizio ai clienti anche in termini di sustainability”.

Come sono fatte le nuove SIM green

Le nuove SIM di WINDTRE sono realizzate in un materiale plastico ricavato dal polistirolo riciclato. Tale materiale viene recuperato dallo smaltimento di vecchi frigoriferi mettendo in pratica un sistema che consente il riutilizzo di una materia prima a basso impatto ecologico. La sostenibilità delle nuove SIM dell’operatore non si limita al solo materiale. Il processo produttivo può contare sul supporto di un programma di compensazione del carbonio e, come sottolineato in precedenza, ha ottenuto la certificazione “carbon neutral” che conferma l’azzeramento dell’impatto ambientale.

Da notare, inoltre, che anche il packaging delle SIM green è eco-compatibile. Le SIM, infatti, vengono distribuite in una confezione derivata da carta FSC, una certificazione che garantisce l’ecocompatibilità dei prodotti derivati dalle foreste come la carta per la realizzazione per le scatole di confezionamento. Da notare, inoltre, che l’intero packaging è stato studiato per presentare dimensioni ridotte al minimo, andando a ridurre l’effettività quantità di materiale disponibile.

Come ottenere una nuova SIM green di WINDTRE

La SIM green, già dallo scorso mese di febbraio, è disponibile in tutti i punti vendita WINDTRE. Per i nuovi clienti che passano a WINDTRE, quindi, le SIM green saranno disponibili in sostituzione del modello precedente. Per i già clienti WINDTRE, invece, non c’è alcuna necessità di passare a questa SIM ecocompatibile. Se, per qualsiasi motivo, dovesse essere necessario un cambio SIM, però, l’operatore metterà a disposizione la nuova SIM green anche ai suoi già clienti.