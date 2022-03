TIM ha rinnovato il suo listino di offerte online. Chi è alla ricerca di una nuova tariffa mobile ha ora la possibilità di attivare una serie di nuove offerte della gamma TIM Wonder, le offerte “operator attack” accessibili esclusivamente online tramite il sito dell’operatore. La nuova gamma di offerte include l’inedita TIM Wonder Five a cui si affianca una nuova versione di TIM Wonder Six che, rispetto alla versione precedente, include ora più Giga di traffico dati. Le due tariffe non includono il 5G ma consentono l’accesso ad un pacchetto davvero ricco di minuti, SMS e Giga a meno di 10 euro al mese. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove offerte TIM:

TIM rinnova la sua gamma di offerte online: ecco TIM Wonder Five

Per passare a TIM online è ora possibile contare sulla nuova offerta TIM Wonder Five. Si tratta di una novità assoluta del listino di offerte operator attack, ovvero le tariffe attivabili sono con portabilità del numero da operatori selezionati, di TIM. Questa nuova offerta è disponibile esclusivamente online e solo con portabilità del numero da alcuni operatori virtuali MVNO.

In particolare, la nuova TIM Wonder Five è disponibile richiedendo la portabilità del numero qualsiasi provider virtuale con l’eccezione dei semi-virtuali Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile (di proprietà, rispettivamente, della stessa TIM, di Vodafone e di WINDTRE) e di Lycamobile. L’offerta non è attivabile richiedendo un nuovo numero di cellulare e non può essere richiesta con portabilità del numero da Vodafone, WINDTRE e Iliad. Anche per i già clienti TIM non è possibile attivare quest’offerta.

Con TIM Wonder Five si avrà accesso ad un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e con 70 GB in 4G ogni mese (per il 5G è necessario attivare l’opzione 5G On al costo di 5 euro in più al mese). L’offerta include anche l’accesso ai servizi LoSai e ChiamaOra di TIM. Il canone periodico è di 7,99 euro al mese. Da notare che per i nuovi clienti sia il primo mese che l’attivazione sono gratis. Per sottoscrivere l’offerta è prevista una spesa iniziale di 25 euro con 20 euro di credito sulla SIM, da utilizzare per coprire i costi dell’offerta, e 5 euro di contributo per l’acquisto della SIM.

La gamma TIM Wonder comprende anche una nuova versione di TIM Wonder Six. L’offerta in questione è disponibile per tutti i clienti di operatori virtuali (sono valide le stesse eccezioni viste in precedenza) oltre che i clienti Iliad. Il piano tariffario, in questo caso, comprende minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G ogni mese. Il canone dell’offerta è di 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis. Il contributo iniziale è di 25 euro di cui 20 euro di credito sulla SIM.

Per attivare una delle offerte TIM Wonder è possibile accedere al sito TIM e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online con spedizione gratuita della SIM. Una volta raggiunta la pagina dedicata del sito TIM sarà necessario indicare l’operatore di provenienza in modo da verificare quali sono le tariffe disponibili per il proprio numero.

Attiva una delle offerte TIM Wonder

Giga illimitati gratis per i già clienti TIM di rete fissa

Per entrambe le offerte TIM Wonder è possibile ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile dell’offerta scelta. Tale opzione è riservata ai clienti TIM di rete fissa. Abbinando la propria SIM all’abbonamento di rete fissa e, quindi, portando il costo del canone mensile all’interno della fattura legata all’offerta per il fisso con TIM si sbloccherà immediatamente un’opzione gratuita con Giga illimitati.

La promozione in questione è TIM Unica ed è attivabile su di un massimo di 6 SIM per linea telefonica. Non è necessario che la SIM sia intestata allo stesso soggetto a cui è intestato l’abbonamento di rete fissa. L’attivazione di TIM Unica è gratuita e può avvenire in qualsiasi momento successivo all’attivazione dell’offerta mobile legata alla SIM TIM. I Giga illimitati non comporteranno alcun costo aggiuntivo.