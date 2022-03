Il team di sviluppatori di Mobvoi ha deciso di rilasciare alcune nuove watch face per gli smartwatch della serie TicWatch, basati su Wear OS by Google, offrendo così ai relativi possessori più possibilità di personalizzazione dei propri orologi.

In particolare sono due le nuove watch face, chiamate Spring Sports e Dynamic Composition ed entrambe sono disponibili nel Google Play Store a pagamento per i soli smartwatch TicWatch basati su Wear OS (come ad esempio Mobvoi TicWatch Pro 3, TicWatch Pro 3 Ultra o TicWatch E3).

Mobvoi rilascia due nuove watch face per i suoi smartwatch Wear OS

Sebbene il produttore precisi che queste nuove watch face sono disponibili solo per gli smartwatch della serie TicWatch, nel Google Play Store sembra siano installabili anche sui modelli di altri produttori, come Samsung e Fossil.

Per quanto riguarda quella chiamata Spring Sports, si tratta di un quadrante che si caratterizza per un design tradizionale, con un orologio digitale, indicatori per la frequenza del battito cardiaco, la batteria, le chiamate, i passi compiuti e la distanza percorsa.

Spring Sports può essere acquistata sul Google Play Store al prezzo di 1,79 euro attraverso il seguente badge:

Per quanto riguarda invece quella chiamata Dynamic Composition, il quadrante mostra un orologio digitale, una data e varie informazioni, come gli appuntamenti del calendario, la frequenza del battito cardiaco, i passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate, la batteria e una scorciatoia per le chiamate.

Dynamic Composition può essere acquistata sul Google Play Store al prezzo di 1,29 euro attraverso il seguente badge:

Ovviamente i possessori degli smartwatch di Mobvoi possono sfruttare anche tante altre watch face, incluse quelle disponibili gratuitamente. Del resto, la personalizzazione rappresenta una delle caratteristiche più importanti degli smartwatch basati sul sistema operativo di Google dedicato ai dispositivi indossabili.

