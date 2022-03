Bruno Euronics festeggia i suoi primi 86 anni con il lancio del nuovo volantino “Grande Anniversario” che, fino al prossimo 30 marzo, mette a disposizione degli utenti sconti fino al 50% su tanti prodotti, tra cui troviamo diversi smartphone Android di sicuro interesse. La promozione è riservata ai punti vendita, 31 in totale sparsi in quattro regioni italiane, di Bruno Spa, socio fondatore del Gruppo Euronics. Da segnalare, in particolare, la presenza di un gran numero di smartphone Samsung e OPPO proposti in sconto. Ecco i dettagli della nuova serie di promozioni:

Sconti fino al 50% con il nuovo volantino di Bruno Euronics per gli 86 anni di attività

Il nuovo volantino Euronics mette a disposizione degli utenti un gran numero di offerte fino al prossimo 19 di marzo. Tra gli smartphone in offerta troviamo diversi punti di riferimento della gamma Samsung. Ad esempio, è possibile acquistare il Samsung Galaxy S21 FE al prezzo scontato di 549 euro.

In sconto ci sono anche i mid-range Galaxy A52s, acquistabile al prezzo di 299 euro, e Galaxy A52, al prezzo di 239 euro. Prezzo ridotto anche per il Galaxy S20 FE che viene proposto a 389 euro. Tra i prodotti Samsung in offerta c’è anche il Galaxy Tab A8 che viene proposto al prezzo di 229 euro.

Non mancano le offerte sugli smartphone OPPO. In sconto troviamo l’Oppo Reno6 5G che viene proposto a 349 euro ed anche l’OPPO Find X3 Lite scontato a 319 euro. Da notare anche l’offerta dedicata all’OPPO A94 5G che può essere acquistato al prezzo di 269 euro. Tra gli entry level segnaliamo l’offerta riservata al Redmi 9C 4/128 GB che viene proposto a 159 euro ed al Realme C21, acquistabile a 129 euro.

Le offerte del nuovo volantino di Bruno Euronics sono disponibili anche con finanziamento a tasso zero e pagamento in 10 o 20 mesi. Per l’elenco completo delle offerte della nuova campagna promozionale Grande Anniversario e per individuare il punto vendita Bruno Euronics più vicino alla propria posizione è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Scopri tutte le offerte del nuovo volantino di Bruno Euronics