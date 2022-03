Come previsto, oggi, 2 marzo 2022, su Amazon arrivano OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro e OPPO Find X5 Lite: i tre nuovi smartphone Android sono stati presentati meno di una settimana fa e sono ora acquistabili in preordine con tutti i regali promessi dalla casa cinese.

OPPO Find X5, Find X5 Pro e Find X5 Lite disponibili su Amazon: i prezzi e i regali

Abbiamo conosciuto la OPPO Find X5 Series solo qualche giorno fa, anche in live streaming per chi ha avuto modo di seguire con noi l’evento. Il produttore cinese ha svelato la sua gamma di inizio 2022 che parte dalla fascia media (occhio a non farvi ingannare dal nome, perché OPPO Find X5 Lite non è così “lite”) e arriva fino a quella premium, passando per il fascia alta OPPO Find X5.

OPPO Find X5 Pro è il modello più costoso e offre qualcosa in più rispetto al fratello “normale”: tra i “plus” abbiamo il display LTPO WQHD+ da 6,7 pollici in grado di mettere a disposizione un vero refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (contro lo Snapdragon 888), 12 GB di RAM, OIS a cinque assi, sensore fotografico anteriore IMX709, certificazione IP68, batteria da 5000 mAh e ricarica rapida AirVOOC wireless da 50 W.

OPPO Find X5 Lite offre uno schermo più piccolo (6,43 pollici) a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 900, 8-256 GB di memorie, tripla fotocamera posteriore e batteria da 4500 mAh.

I tre smartphone sono ora acquistabili in preordine su Amazon.it con tutti gli omaggi promessi dalla casa cinese:

La data di uscita è fissata per il 17 marzo 2022 per tutti e tre i dispositivi, con prenotazione al prezzo minimo garantito. In aggiunta Amazon offre la possibilità di partecipare all’iniziativa Trade In di OPPO. Dopo aver acquistato il nuovo smartphone si può registrare il prodotto entro 15 giorni sul sito dedicato (oppotradein.it/oppostore), spedire il dispositivo usato entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta e ricevere il valore di valutazione tramite bonifico bancario (entro 30 giorni dalla convalida).

