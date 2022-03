Con l’introduzione della didattica digitale integrata, avvenuta in occasione delle frequenti chiusure scolastiche legate alla pandemia per il COVID-19, gli studenti italiani hanno riscoperto l’utilità di strumenti come i tablet, ideali anche per i più piccoli quando è necessario seguire le lezioni da casa.

Ora che la situazione sta gradualmente tornando alla normalità, molti bambini chiedono ai propri genitori un tablet, per giocare o per guardare film, ma anche per video didattici o per effettuare ricerche in Rete. Se state cercando una soluzione economica e allo stesso tempo pensata per i più piccoli, oggi vi presentiamo una soluzione efficace e dal prezzo contenuto.

Q8, il tablet per i più piccoli

Il dispositivo presente nelle offerte TomTop, noto store online, si chiama Q8. É un tablet con schermo da 7 pollici (risoluzione di 1024 x 600 pixel) su cui gira Android 6, datato ma più che sufficiente per un uso basilare, come la visione di video in Rete e la navigazione. Utilizza un chipset MediaTek MTK6582 con CPU quad core a 1,5 GHz, affiancata da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

La connettività include il supporto alle reti WiFi a 2,4 GHz e al Bluetooth, per collegare eventuali accessori esterni come tastiere, cuffie o speaker. Sono inoltre presenti due fotocamere da 0,3 megapixel, utili per le video chiamate e per qualche foto occasionale, un microfono e lo speaker, così da poter dialogare con i propri interlocutori.

Il tablet Q8 è pensato espressamente per i più piccoli, come dimostrano le finiture: una comoda maniglia nella parte superiore per il trasporto, un case colorato con gli angoli rinforzati, così da ridurre i danni dovuti a eventuali cadute, e un supporto per mantenere sollevato il tablet, in modo da non dover ricorrere a supporto di fortuna, col rischio di veder scivolare il tablet.

Il tutto a un prezzo davvero contenuto, appena 66,02 euro, incluse le spese di spedizione. Un prezzo onesto per un prodotto senza particolari pretese ma pensato per i bambini, come testimoniano le numerose app preinstallate a loro dedicati. A seguire trovate il link per l’acquisto su TomTop.

Acquista il tablet Q8 a 66,02 euro su TomTop

Informazione Pubblicitaria