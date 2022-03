Il canale YouTube PBKreviews, noto per i suoi video in cui strapazza gli smartphone con test piuttosto estremi, ha colpito ancora: arriva la prova del drop test per Samsung Galaxy S22, versione “base” della nuova linea di smartphone Android top gamma a marchio Samsung.

Tanto per rinfrescarvi la memoria, lo scorso mese avevamo parlato di PBKreviews che aveva condotto dei test di resistenza sul Samsung Galaxy S22 Ultra, prima torturandolo e poi sottoponendolo alla prova del drop test.

In seguito a quella prova che aveva messo in luce alcune criticità sulla resistenza di Galaxy S22 Ultra, ci eravamo un po’ chiesti come si sarebbe comportato, in un drop test, uno degli altri due smartphone della serie Galaxy S22, dal momento che l’S22 Ultra è l’unico dei tre ad essere dotato di uno schermo dai bordi curvi e non piatti.

La risposta non tarda ad arrivare. Nonostante lo smartphone sia protetto con il Gorilla Glass Victus Plus, sia anteriormente che posteriormente, in seguito a cadute da altezze “normali” con anteriore o posteriore rivolto verso terra, si registrano delle crepe. Niente da ridire, invece, sulle cadute che terminano con un impatto laterale: il bordo metallico sembra resistere bene.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla visione del drop test di Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 è, dunque, uno smartphone tanto bello quanto fragile, e sarebbe molto utile proteggerlo da eventuali cadute; la stessa Samsung, oltre agli smartphone della serie Galaxy S22, aveva presentato tutta una serie di accessori ufficiali che, oltre a proteggere, cercano di mantenere immutato (o di rendere ancor più particolare) il design dello smartphone.

Sottolineiamo infine che, a partire da oggi e fino al prossimo 3 aprile, su Amazon vi è un’interessante proposta che permette di ricevere un tablet Samsung Galaxy Tab A8 in regalo con l’acquisto di Samsung Galaxy S22.

