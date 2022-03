Samsung lancia una nuova iniziativa promozionale particolarmente interessante per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone o di un tablet Android. Il produttore offre infatti un Galaxy Tab A8 in regalo a chi acquista entro l’1 aprile 2022 uno dei prodotti promozionati sul Samsung Shop Online: vediamo tutti i dettagli della promozione.

Samsung Galaxy Tab A8 in regalo sullo Shop Online: ecco come riceverlo

MediaWorld ci ha fornito una piccola anticipazione con il suo ultimo volantino, un po’ come già fatto in altri casi, ma oggi Samsung ha ufficializzato la sua nuova iniziativa. Acquistando un Samsung Galaxy tra i modelli specificati qui sotto dall’11 marzo all’1 aprile 2022 e registrando l’acquisto su Samsung Members entro il 31 maggio 2022 si otterrà in regalo il tablet Galaxy Tab A8 Wi-Fi (SM-X200N), dal valore di 249,90 euro.

Ecco l’elenco dei dispositivi aderenti all’iniziativa con link diretto al sito:

In poche parole ecco quello che è necessario fare per avere il tablet in omaggio:

acquistare uno dei prodotti qui sopra sul Samsung Shop Online nel periodo compreso tra l’11 marzo e l’1 aprile 2022 registrare l’acquisto entro l’11 maggio 2022 compilando con i propri dati e caricando prova di acquisto e foto del codice IMEI serigrafato e ben leggibile confermare la volontà di aderire alla promozione e prendere visione dell’informativa privacy

In seguito arriverà una e-mail di partecipazione all’operazione e dopo qualche giorno una seconda e-mail che, se tutto va bene, confermerà la correttezza della documentazione caricata. Il premio sarà consegnato a domicilio entro un termine massimo di 180 giorni dall’e-mail di validazione. Per ulteriori informazioni potete consultare il regolamento completo dell’iniziativa o recarvi qui.

