MediaWorld lancia oggi il suo nuovo volantino ricco di offerte tech, all’interno del quale possiamo trovare una bella quantità di sconti riguardanti il mondo Android. Le proposte sono valide da oggi fino al 20 marzo 2022 sia online sia nei punti vendita sparsi per l’Italia: andiamo a scoprire quelle migliori.

Le migliori offerte Android del nuovo volantino MediaWorld (10-20 marzo 2022)

Il nuovo volantino MediaWorld mette a disposizione tante offerte su smartphone e tablet Android, oltre a qualche interessante combo riguardante Samsung Galaxy Tab A8. Il tablet del produttore sud-coreano viene infatti proposto in abbinamento a Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE e Galaxy Tab S7 FE a prezzi speciali. Ad esempio possiamo acquistare Samsung Galaxy S21 FE insieme al tablet in versione 32 GB con connettività Wi-Fi a 679 euro.

In aggiunta MediaWorld permette di sfruttare il tasso zero sugli acquisti a partire da 199 euro (TAN e TAEG 0%), con 20 rate mensili senza interessi e prima rata dopo 30 giorni. Ecco dunque le migliori offerte Android del volantino MediaWorld “Il tuo tempo è tech”:

Offerte smartphone Android MediaWorld

Offerte tablet Android MediaWorld

Questa era solo una selezione delle migliori offerte Android del volantino MediaWorld, valido come detto sia online sia nei negozi. Per sfogliare il volantino completo potete seguire questo link, mentre qui in basso potete consultare le offerte online disponibili sul sito.

Offerte online MediaWorld

