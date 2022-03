Apple domina la classifica degli smartphone più venduti nel 2021 su scala globale occupando ben 7 posizioni della Top 10 e lasciando le briciole ai produttori di smartphone Android. Nella classifica degli smartphone più venduti, stilata da Counterpoint, c’è però spazio per tre modelli con sistema operativo Android che, non stupisce, sono tutt’altro che top di gamma. I tre smartphone Android più venduti sono stati realizzati da Xiaomi (due modelli) e Samsung e sono degli entry level. Ecco tutti i dettagli della classifica dei modelli più venduti nel 2021 che vede trionfare iPhone 12:

Gli iPhone dominano la classifica degli smartphone più venduti al mondo occupando 7 posizioni delle prime 10

I dati forniti dal Counterpoint Research’s Global Monthly Handset Model Sales Tracker ci confermano il dominio degli iPhone di Apple per quanto riguarda la classifica dei modelli più venduti in assoluto. Nella Top 10 dei modelli più venduti, infatti, ci sono ben sette iPhone. A guidare la classifica c’è iPhone 12 che ottiene una quota di mercato complessiva del 2.9%, staccando iPhone 12 Pro Max, secondo con il 2.2%, ed iPhone 13, terzo con il 2.1%.

I tre smartphone rappresentano il 41% delle vendite di Apple nel 2021 e il 7.2% delle vendite complessive di smartphone. A guidare la classifica di vendite per il quarto trimestre del 2021, invece, è stato iPhone 13 che ha preceduto le varianti 13 Pro e Pro Max. Complessivamente, sottolinea Counterpoint, i 10 smartphone più venduti del 2021 hanno fatto registrare una quota di mercato complessiva del 19%. Si tratta di un netto passo in avanti rispetto a quanto registrato nel 2020 quando questo dato risultò pari al 16%.

Lo smartphone Android più venduto è di Samsung

Per trovare lo smartphone Android più venduto nel 2021 dobbiamo scendere fino alla sesta posizione della Top 10 stilata da Counterpoint. Il modello in questione è il Samsung Galaxy A12, non certo il riferimento della gamma di casa Samsung. Lo smartphone ha ottenuto una quota di mercato del 2%, ponendosi quindi al pari di iPhone 11 e caratterizzandosi come il primo smartphone Android in classifica.

Secondo l’analisi di Counterpoint, il Galaxy A12 ha registrato una “forte domanda” in Nord America, America Latina e in Europa Occidentale, confermando il ruolo di primo piano di Samsung in questi mercati. A garantire il successo al Galaxy A12 sono stati il buon setup del comparto fotografico (per la fascia di prezzo), la batteria da 5.000 mAh che garantisce una buona autonomia e ben sei configurazioni di memoria che hanno permesso all’azienda di adeguare l’offerta in base alle caratteristiche del mercato.

Counterpoint si aspetta che anche per il 2022 la casa coreana riuscirà a confermare la leadership del mercato Android anche grazie a modelli con il nuovo Galaxy A13. Al secondo posto della Top 3 di smartphone Android, invece, troviamo il Redmi 9A. L’entry level del brand di Xiaomi ha registrato una quota di mercato pari all’1.9%. Sul gradino più basso del podio della classifica dei modelli Android più venduti c’è il Redmi 9 che si ferma ad un market share pari all’1.1%.

In copertina Samsung Galaxy A12