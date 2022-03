Altri tre smartphone Android stanno ricevendo in queste ore importanti aggiornamenti software. Stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro 5G e Sony Xperia 5 II, che accolgono un update con un “dettaglio” in comune: il debutto di Android 12 (con MIUI 13 nel caso dei primi due, ovviamente). Scopriamo le novità.

Novità aggiornamenti Xiaomi Mi 11 Lite 5G e Redmi Note 10 Pro 5G

Iniziamo con l’aggiornamento di Xiaomi Mi 11 Lite 5G, che porta la MIUI 13 basata su Android 12 anche in Italia. La versione in distribuzione in queste ore è la 13.0.4.0 e richiede un download di più di 3 GB: il nostro consiglio è dunque quello di sfruttare una rete Wi-Fi per il download, in modo da non consumare troppi dati “preziosi”.

Anche per Redmi Note 10 Pro 5G è il momento di accogliere Android 12 e la MIUI 13, ma in questo caso si parte dalla Cina con la versione 13.0.3.0. In Italia al momento è in vendita solo il modello 4G con SoC Snapdragon, che sta ricevendo la stable beta in queste settimane.

Sia Xiaomi Mi 11 Lite 5G sia Redmi Note 10 Pro 5G possono dunque contare sulle tante novità della MIUI 13, la versione del sistema operativo del robottino presentata in Cina a fine dicembre 2021 e nella variante Global il mese successivo. Sono stati fatti passi avanti nelle prestazioni e nell’efficienza (con Focused Algorithms, Atomized Memory e Liquid Storage), ma anche introdotti miglioramenti lato privacy e sicurezza e per la personalizzazione (con font Mi Sans, nuovi widget e non solo).

Novità aggiornamento Sony Xperia 5 II

Si aggiorna in questi giorni anche Sony Xperia 5 II con la versione 58.2.A.0.899, che richiede un download di poco più di 1 GB. Il peso è piuttosto consistente e il perché è presto detto: si tratta dell’aggiornamento stabile ad Android 12, con tanto di patch di sicurezza di gennaio 2022. Il nuovo firmware dovrebbe essere disponibile anche per gli smartphone distribuiti in Europa.

Le novità di Android 12 sono ovviamente parecchie, soprattutto sotto al “cofano”: tra quelle visibili possiamo citare i cambiamenti a livello di personalizzazione e Material You, i nuovi widget, gli indicatori per l’uso di microfono e fotocamera e la Privacy Dashboard.

Come aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro 5G e Sony Xperia 5 II

Per aggiornare Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 Pro 5G (a patto che siate riusciti a procurarvene uno) e Sony Xperia 5 II potete provare a recarvi all’interno delle impostazioni di sistema e a cercare i nuovi firmware nella sezione dedicata al software. Nel caso non riusciate ancora a trovare novità non disperate: potreste dover aspettare ancora qualche giorno perché il rollout raggiunga il vostro smartphone.

grazie a Salvatore C. per la segnalazione e lo screenshot di Xiaomi Mi 11 Lite 5G

