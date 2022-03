Samsung non è di certo nuova nel proporre offerte sui propri smartphone all’interno dello shop online, e, a partire da stasera, propone tanti nuovi smartphone Galaxy scontati, alcuni molto interessanti.

Andiamo a scoprire di quali smartphone si tratta e gli ulteriori dettagli dell’offerta.

Quali sono gli smartphone Galaxy scontati nello shop online di Samsung?

Sono veramente tanti gli smartphone di fascia alta o top su cui Samsung propone questi sconti, la cui entità varia da smartphone in smartphone.

Si passa dagli ex top gamma della serie Galaxy S21, ai foldable della serie Galaxy Z, agli esponenti della riuscitissima serie FE. In particolare, occhio alla proposta sul Galaxy S21 FE 5G che è l’unico del lotto in offerta per un lasso di tempo veramente limitato: l’offerta scadrà, infatti, alle 23:59 di domani, 8 marzo 2022.

Samsung Galaxy S21 FE 5G (6+128GB)

codice sconto: GALAXYFE120

prezzo: 649€ anziché 769€ (120€ di sconto)

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 5G (6+128 GB) sullo shop Samsung

Samsung Galaxy S21 FE 5G (8+256 GB), esclusiva dello shop online di Samsung

codice sconto: GALAXYFE130

prezzo: 709€ anziché 839€ (130€ di sconto)

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 5G (8+256 GB) sullo shop Samsung

Se per il Galaxy S21 FE l’offerta sarà valida fino alle 23:59 dell’8 marzo 2022, per tutti gli altri smartphone Galaxy scontati, invece, il termine dell’offerta è fissato alle 23:59 del 31 marzo 2022.

L’intera serie Galaxy S21 viene proposta con 200€ di sconto sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

codice sconto: GALAXYULTRA200

Acquista Samsung Galaxy S21 Ultra 5G sullo shop Samsung

Samsung Galaxy S21+ 5G

codice sconto: GALAXYS200

Acquista Samsung Galaxy S21+ 5G sullo shop Samsung

Samsung Galaxy S21 5G

codice sconto: GALAXYS200

Acquista Samsung Galaxy S21 5G sullo shop Samsung

Anche i foldable di Samsung vengono proposti in sconto: basterà usufruire del codice sconto FOLDABLE300 per ottenere 300€ di sconto sul prezzo di listino di Galaxy Z Flip3 5G e Galaxy Z Fold3 5G.

Acquista Samsung Galaxy Z Flip3 o Galaxy Z Fold3 sullo shop Samsung

In ultimo, Samsung propone in sconto anche il Galaxy S20 FE 5G tramite l’utilizzo del codice sconto GALAXYFE150 che darà diritto a 150€ di sconto sul prezzo di listino dello smartphone, permettendovi di portarlo a casa a 519€ invece di 669€.

Acquista Samsung Galaxy S20 FE 5G sullo shop Samsung

Come usufruire dello sconto

Come accennato in precedenza, per utilizzare il coupon sconto (diverso a seconda dello smartphone) basterà digitarlo all’interno del campo “Codice promozionale” collocato nella pagina del carrello (prima di procedere al pagamento); non appena il sistema avrà realizzato la validità del codice, il pulsante “Applica” si colorerà di blu e diventerà cliccabile. Applicando il codice, l’utente avrà la sensazione che la pagina si stia ricaricando; terminata l’operazione, lo sconto risulterà immediatamente visibile.

Il codice sconto sarà utilizzabile entro le 23:59 del prossimo 31 marzo 2022 (tranne per il Galaxy S21 FE 5G che, come detto, è in promozione solo fino a domani).

