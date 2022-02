Ho. Più Passi che Giga è un’iniziativa di ho. Mobile che prevede dei premi omaggio per i clienti che compiono un numero di Gigapassi superiore rispetto ai Giga consumati durante il mese.

L’iniziativa che ha lo scopo di incentivare i clienti dell’operatore a svolgere attività fisica e a consumare responsabilmente il proprio traffico dati disponibile era terminata ufficialmente il 1° dicembre 2021.

Tramite gli account social Facebook e Instagram, ho. Mobile oggi ha annunciato che sta tornando l’iniziativa che premia i clienti che fanno più passi rispetto ai giga consumati.

L’iniziativa ho. Più Passi che Giga riparte dal 3 marzo

La sfida ho. Più Passi che Giga sarà nuovamente disponibile per i clienti ho. Mobile a partire da giovedì 3 marzo 2022, tuttavia non sono ancora noti i dettagli dell’iniziativa, pertanto non è detto che il regolamento rimarrà lo stesso dell’edizione precedente.

Ho. Mobile è un operatore mobile virtuale di VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone. Disponibile in Italia dal 22 giugno 2018, è a tutti gli effetti un operatore virtuale di Vodafone, pensato per proporre prezzi più bassi e per contrastare l’arrivo di Iliad nel nostro Paese (proprio come Kena Mobile per TIM).

L’operatore virtuale Ho. Mobile è inoltre pronto a sfidare Iliad sul campo della rete fissa con la sua offerta in fibra ottica.

Leggi anche: Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Spusu, Lycamobile e Tiscali