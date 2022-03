Il 2021 è stato un anno molto importante per Microsoft, che ha lanciato due prodotti destinati a rivoluzionare l’uso del personal computer, sia esso un portatile o un desktop. Parliamo di Windows 11 e Office 2021, le nuove versioni di due software che troviamo sulla stragrande maggioranza dei computer presenti nelle nostre case.

Un’offerta imperdibile

Se avete un computer abbastanza recente non dovreste avere problemi per quanto riguarda Windows 11: Microsoft lo ha infatti rilasciato sotto forma di aggiornamento gratuito, in roll out da qualche mese e destinato a raggiungere entro poco tempo tutti i computer supportati. Se invece il vostro PC non supporta il nuovo sistema operativo, o se utilizza una versione precedente di Windows, dovrete percorrere altre strade.

Installare Windows 10 o cambiare qualche componente, per riuscire a installare Windows 11. In entrambi i casi dovrete acquistare una nuova licenza e sostenere costi aggiuntivi. Se poi state lavorando da casa e vi serve anche una licenza di Office le cose si fanno ancora più costose, visto che i pacchetti della suite da ufficio più famosa del mondo non sono propriamente economici.

O almeno così crede la maggior parte degli utenti. In realtà è possibile ridurre drasticamente i costi rivolgendosi a uno store online come MMORC.com, specializzato nella vendita di licenze Microsoft ma anche di altri brand, così come di giochi per le principali piattaforme, da Play Station a XBOX, senza dimenticare Steam.

In vista dell’arrivo della primavera lo store online lancia una promozione che porta alcune occasioni davvero appetitose. Sia che vogliate acquistare una versione recente di Office o di Windows o una precedente, troverete di sicuro l’offerta che fa al caso vostro. Utilizzando il codice TTF62, ad esempio, potrete ottenere uno sconto del 62% su questi software:

Prezzi decisamente interessanti, senza dubbio inferiori rispetto a quelli che potete trovare nei negozi fisici o sullo store di Microsoft. Questo perché da MMORC acquistate solo la chiave di attivazione, senza manuali, imballi e supporti di installazione, una scelta intelligente ed ecosostenibile.

E se cercate qualche altra occasione, sappiate che utilizzando il codice TTF47 avrete uno sconto del 47%, anche in questo caso niente male, sui prodotti più venduti:

Ricordiamo inoltre che MMORC.com, a differenza di altre realtà, supporta i pagamenti tramite PayPal, una ulteriore garanzia per chi avesse qualche dubbio. E nel caso di problemi, o per richieste precedenti all’acquisto, potete sempre rivolgervi al servizio di assistenza che risponde a questo indirizzo email.

Potete scoprire tutti i prodotti in vendita e in promozione su MMORC visitando la pagina ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria