Per gli appassionati di modding una delle soluzioni più popolari è senza dubbio rappresentata da Magisk, che nelle scorse ore si è aggiornata alla versione 24.2.

John Wu, lo sviluppatore che ha creato Magisk, continua a prestare molta attenzione alle esigenze degli utenti e questa ennesima versione arriva a distanza di pochi giorni da quella precendente.

Ricordiamo che Magisk è un metodo per ottenere i permessi di root su Android e personalizzare il dispositivo in base alle proprie esigenze ed è per tale motivo che ha riscosso un enorme successo tra gli utenti dell’OS mobile di Google.

Le novità della versione 24.2 di Magisk

Quello appena rilasciato può essere considerato come una sorta di aggiornamento di manutenzione, essendo dedicato in particolare all’introduzione della risoluzione di vari bug, all’espansione della compatibilità di Zygisk e al miglioramento della stabilità complessiva, così come viene confermato dal changelog ufficiale:

[MagiskSU] Fix buffer overflow

[MagiskSU] Fix owner managed multiuser superuser settings

[MagiskSU] Fix command logging when using su -c <cmd>

[MagiskSU] Prevent su request indefinite blocking

[MagiskBoot] Support lz4_legacy archive with multiple magic

archive with multiple magic [MagiskBoot] Fix lz4_lg compression

compression [DenyList] Allow targeting processes running as system UID

[Zygisk] Workaround Samsung’s “early zygote”

[Zygisk] Improved Zygisk loading mechanism

[Zygisk] Fix application UID tracking

[Zygisk] Fix improper umask being set in zygote

being set in zygote [App] Fix BusyBox execution test

[App] Improve stub loading mechanism

[App] Major app upgrade flow improvements

[General] Improve commandline error handling and messaging

Stando a quanto viene reso noto da John Wu su Twitter, quella appena rilasciata è la versione beta pubblica di Magisk ma presto dovrebbe essere disponibile anche la versione stabile (giusto il tempo necessario per assicurarsi che non vi siano bug gravi che rendano il suo utilizzo problematico per gli utenti).

Come scaricare la nuova versione

Per ulteriori informazioni sulla versione 24.2 di Magisk e per scaricare il relativo file APK vi rimandiamo alla pagina ufficiale su GitHub, che potete trovare seguendo questo link.

