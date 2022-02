Xiaomi, attraverso il suo sub brand Redmi, ha da poco lanciato in Europa la sua nuova serie Redmi Note 11, composta inizialmente da 4 dispositivi, ora apprendiamo che anche la variante Redmi Note 11 Pro+ 5G verrà commercializzata al di fuori della Cina, vediamo le caratteristiche.

Redmi Note 11 Pro+ 5G debutterà in Europa il 9 marzo

Stando alle ultime indiscrezioni e ad un avvistamento nell’elenco dei dispositivi supportati da Google Play, il prossimo dispositivo di casa Redmi (numero modello 21091116UG) arriverà sul mercato con un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, avrà il classico foro posto centralmente per ospitare la fotocamera anteriore da 16 MP; per quanto riguarda il comparto fotografico principale, questo sarà composto da un sensore primario da 108 MP, abbinato ad un obbiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Sotto il cofano, a muovere il tutto dovrebbe esserci il processore MediaTek Dimensity 920, accompagnato da tagli di memoria RAM fino a 8 GB e archiviazione interna fino a 256 GB; lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, lato connettività dovrebbero essere inclusi 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, sensore a infrarossi e scanner per le impronte digitali posto lateralmente. Redmi Note 11 Pro+ 5G dovrebbe avere, al lancio, MIUI 13 basata su Android 11.

Trapelano anche informazioni riguardanti tagli di memoria e prezzi correlati, secondo le voci il dispositivo sarà disponibile nelle configurazioni 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, con prezzi compresi tra i 350 euro e i 450 euro; dovrebbe inoltre essere disponibile in tre colorazioni, Verde, Grigio e Blu.

Trapelano alcune specifiche di POCO F4

Redmi K50 dovrebbe debuttare a breve e, considerando la strategia commerciale del brand, come già accaduto altre volte il dispositivo potrebbe in seguito debuttare al di fuori della Cina con un altro nome, presumibilmente POCO F4. Non si sa molto al momento del dispositivo in questione, anche perché non ne è stata confermata l’esistenza dall’azienda, ma il leaker Yogesh Brar ha diffuso tramite Twitter le presunte specifiche tecniche: stando a quanto riportato, il dispositivo sarebbe mosso dal processore Snapdragon 870 (lo stesso del predecessore POCO F3), accompagnato da RAM LPDDR5 (6 GB / 8 GB / 12 GB) e memorie di archiviazione UFS 3.1 (128 GB / 256 GB).

Lo smartphone dovrebbe avere un display AMOLED FHD+ da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il comparto fotografico principale dovrebbe ospitare un sensore primario da 50 MP, un ultra grandangolare da 13 MP e un sensore macro da 5 MP; anteriormente invece troverebbe posto un sensore da 32 MP. Dovrebbe avere una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67 W, lato software dovrebbe essere lanciato con MIUI 13 basata su Android 12.