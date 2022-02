Giusto ieri parlavamo del record di prevendite registrato da parte di Samsung con i nuovi smartphone della serie Galaxy S22 capaci di raddoppiare i preordini registrati lo scorso anno con la serie Galaxy S21. Poche ore dopo, la casa sudcoreana si è espressa con sorpresa circa il successo in termini di preordini registrati anche con la nuova line-up di tablet di fascia alta Galaxy Tab S8, presentata in concomitanza con la serie Galaxy S22.

Record di preordini anche per la serie Galaxy Tab S8

Stando a quanto riportato dal portale XDA Developers, Samsung, pur non parlando di numeri, ha confermato il successo della serie Galaxy Tab S8, sostenendo di avere più che raddoppiato i preordini dei registrati lo scorso anno con la serie Galaxy Tab S7.

Ancora una volta a trainare i preordini, così come accaduto lato smartphone, ci pensa il modello top della serie, ovvero il completissimo Galaxy Tab S8 Ultra.

I Samsung Galaxy Tab S8 sono in vendita da oggi

I nuovi Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra sono ufficialmente in vendita da oggi, 25 febbraio 2022, ma l’effettiva disponibilità dei dispositivi varia a seconda del modello e della configurazione scelta: su Amazon, ad esempio, le tempistiche variano tra la disponibilità immediata e consegne nel giro di 1-2 mesi dall’ordine.

Ricordiamo che, per chi avesse prenotato i nuovi Galaxy Tab S8 entro la giornata di ieri (24 febbraio 2022), Samsung aveva proposto delle promozioni ad hoc (di cui abbiamo parlato qui), sfruttabili registrando il dispositivo entro il 17 Marzo (o entro il 25 Aprile per i clienti con partita IVA).

Procedendo con l’acquisto da oggi sul sito ufficiale di Samsung (seguendo questo link), è possibile invece usufruire di due promozioni:

“Ecosistema Galaxy” che prevede uno sconto del 30% sui dispositivi wearable o sugli accessori che vengono acquistati in contemporanea con il Galaxy Tab S8.

“Cambia con Galaxy”, la possibilità di permutare un vecchio dispositivo con la possibilità di ricevere una valutazione dell’usato fino a 750€ e 100€ di sconto immediato in carrello.

I prezzi ufficiali partono da 799€ per il Galaxy Tab S8 in configurazione 8+128 GB, da 999€ per il Galaxy Tab S8+ in configurazione 8+128 GB e da a 1299€ per Galaxy Tab S8 Ultra in configurazione 12+256 GB.

I nuovi tablet di casa Samsung sono disponibili all’acquisto anche presso i principali rivenditori:

