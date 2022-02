Samsung ha da poco presentato ufficialmente la sua nuova gamma di tablet Galaxy Tab S8, composta da Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus e Galaxy Tab S8 Ultra; si tratta di dispositivi dotati di miglioramenti rispetto alla serie precedente, con supporto alla S Pen e funzioni esclusive dedicate. Vi ricordiamo inoltre, che c’è ancora poco tempo per usufruire delle promozioni di lancio di cui vi abbiamo parlato qui. Oggi vi diamo la possibilità di personalizzare i vostri dispositivi, siano essi smartphone, tablet o computer, utilizzando gli sfondi ufficiali della nuova famiglia di tablet Samsung, composta in totale da 12 sfondi, 8 dei quali statici e 4 in modalità DeX.

Sfondi statici della serie Galaxy Tab S8

Sfondi in modalità DeX della serie Galaxy Tab S8

Come scaricare tutti gli sfondi a risoluzione originale

Attraverso il link che vi lasciamo qui sotto, avrete la possibilità di scaricare gli sfondi ufficiali della nuova serie Galaxy Tab S8 a risoluzione originale: gli sfondi statici hanno una risoluzione di 2800 x 2800, mentre quelli in modalità desktop hanno una risoluzione di 1920 x 1920; inoltre vi invitiamo a dare un’occhiata, qualora non lo aveste già fatto, anche agli sfondi ufficiali della serie Galaxy S22, seguendo questo link.

Sfondi serie Galaxy Tab S8 (download)