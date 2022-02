Realme GT2 e Realme GT2 Pro sono sempre più vicini al lancio in Europa e adesso, in attesa dell’annuncio ufficiale, sono spuntati in Rete — tramite un rivenditore online — quelli che dovrebbero essere i prezzi di listino europei dei due smartphone.

Questa nuova indiscrezione arriva dopo che nei giorni scorsi il nuovo portabandiera di Realme aveva conseguito la certificazione Performance class 12 di Google.

Realme GT2 e GT2 Pro: ecco quanto dovrebbero costare in Europa

Le schede tecniche dei due smartphone firmati Realme non sono esattamente un mistero, visto che gli stessi erano stati presentati in coppia in terra cinese agli inizi del mese scorso. Inoltre, sappiamo già che il lancio europeo di Realme GT2 e Realme GT2 Pro avverrà sotto i riflettori del Mobile World Congress 2022.

All’annuncio ufficiale mancano dunque ancora pochi giorni, ma già adesso possiamo raccontarvi i presunti prezzi di listino in euro lasciati trapelare da un anonimo rivenditore del Vecchio Continente.

Realme GT2 dovrebbe essere proposto a 539 euro nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage e a 589 euro per quello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo modello dovrebbe arrivare nelle due colorazioni Paper White e Paper Green, mentre la versione Steel Black sarà selezionabile solo in abbinamento al taglio di memoria top.

Nessuna necessità di operare distinzioni nel caso di Realme GT2 Pro: il top di gamma dovrebbe essere commercializzato nel solo taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo di listino di 789 euro. Identiche le colorazioni disponibili: Paper White, Paper Green e Steel Black.

Tutte le informazioni sono riassunte nella seguente immagine.

Naturalmente, nessuna di queste informazioni presenta i crismi dell’ufficialità, pertanto il consiglio è di non darle per certe e attendere le conferme (o le smentite) di Realme.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Realme 9 Pro+