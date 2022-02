Realme si prepara a infrangere un record: al MWC 2022 svelerà al grande pubblico la ricarica per smartphone più veloce al mondo, che dovrebbe spingersi fino ad addirittura 200 W. Vediamo cosa ci ha anticipato la casa cinese (poco) e cosa sappiamo grazie alle informazioni trapelate.

Realme sta per presentare la ricarica più veloce al mondo

Realme non si è sbottonata più di tanto, ed è perfettamente comprensibile. La casa cinese è stata una delle prime a lanciare la tecnologia di ricarica da 125 W e vuole continuare a innovare in questo campo con una soluzione pensata per la sua nuova gamma premium GT Series. La grande novità dovrebbe infatti fare il suo debutto alla fiera insieme alla versione dedicata al mercato europeo di Realme GT2 Pro.

Nel 2022 circa il 70% delle risorse dell’azienda in Ricerca e Sviluppo (R&D) sarà investito in innovazioni tecnologiche, e quelle relative alla ricarica ne faranno parte. Realme ha diffuso solo l’immagine teaser che potete vedere qui in basso, ma grazie ai colleghi di Gizmochina possiamo avere qualche informazione in più sul caricabatterie in arrivo.

Il caricabatterie che vedete in foto, modello VCK8HACH, raggiunge un massimo di 200 W in uscita (20V-10A), e dovrebbe portare al record di velocità di ricarica per uno smartphone. Tra le righe si può leggere anche del supporto al Power Delivery, con limitazione a 45 W (15V-3A, 20V-2,25A).

Sfortunatamente questa è l’unica foto che ci è arrivata, quindi non abbiamo ulteriori indicazioni e non sappiamo quanto sarà davvero veloce la nuova tecnologia di ricarica. Per battere il record deve comunque impiegare meno tempo nella ricarica completa rispetto a quella offerta da Xiaomi, che con 200 W richiede solo 8 minuti.

Non ci resta che attendere qualche giorno per conoscere tutti i dettagli: Realme è convinta di avere a disposizione la ricarica più veloce al mondo e noi non vediamo l’ora di scoprirla più da vicino. Continuate a seguirci.

