POCO M4 Pro 5G è uno smartphone rimasto un po’ in secondo piano per via di un prezzo di listino non calibrato nella giusta maniera al lancio (che sul mercato italiano risale al mese di novembre dello scorso anno), tuttavia con le offerte che vedremo tra poco guadagna tutt’altra appetibilità.

POCO M4 Pro 5G: offerte eBay

Ancora una volta è all’arcinoto marketplace eBay che bisogna guardare per trovare POCO M4 Pro 5G ai prezzi più invitanti. Quelli che vediamo oggi sono persino più bassi di quelli della settimana scorsa e non richiedono neppure di ricorrere a coupon di sorta.

Le offerte toccano entrambi i tagli di memoria dello smartphone di POCO, dunque sia quello base con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna che quello top con 6 GB di RAM e 128 GB di storage: il primo viene proposto ad appena 159 euro, mentre il secondo a soli 179 euro. I prodotti sono venduti da xiaomiitalystore (99,4% di feedback positivo) e offrono la spedizione gratuita e 30 giorni per la restituzione. Ecco i link per cogliere al volo queste ottime opportunità:

Siete indecisi? Può tornarvi utile ricordare che la scheda tecnica dello smartphone comprende: display LCD da 6,6 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate dinamico fino a 90 Hz, SoC Mediatek Dimensity 810 a 6 nm affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 64 o 128 GB di memoria, connettività 5G, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e ultra-grandangolare da 8 MP e una generosa batteria da 5000 mAh.

Per maggiori dettagli date un’occhiata alla nostra pagina dedicata e non perdetevi la nostra recensione.

