A distanza di quasi un anno dal modello “base’, arriva oggi sui mercati globali Black Shark 4 Pro, il più recente smartphone da gaming della compagnia, una delle prime a credere in questo mercato. Ancora una volta gli appassionarti di gaming troveranno pane per il loro denti, con tanta potenza e soluzioni dedicate, per un’esperienza di gioco impagabile.

Caratteristiche tecniche di Black Shark 4 Pro

Lo schermo è il primo punto di contatto con questo Black Shark 4 Pro e non poteva che essere una unità AMOLED, con diagonale di 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), supporto HDR10+, luminosità di picco di 1.300 nits e ovviamente una frequenza di refresh di 144 Hz, ideale dunque anche per i giochi più frenetici.

Sotto alla scocca trova posto uno Snapdragon 888, non la soluzione più recente di Qualcomm ma comunque più che sufficiente per garantire prestazioni di altissimo livello in ogni contesto, affiancato da 8-128 GB o 12-256 GB di memoria, con RAM di tipo LPDD%R e memoria interna, non espandibile, di tipo UFS 3.1, per garantire prestazioni al top.

Impeccabile la connettività, con supporto alle reti 5G su entrambe le SIM (nano card), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo QZSS. Curata anche la parte audio, con due speaker simmetrici con una camera sonora voluminosa con certificazione DTS Ultra X per un audio cinematico in grado di offrire un’esperienza sonora immersiva grazie anche all’audio spaziale.

Non male il comparto video, che può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel (f/1.79) affiancato da un sensore con lente ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.2) e dal classico sensore macro da 5 megapixel (f/2.4).

Molto buona la batteria da 4.500 mAh, supportata dalla tecnologia di ricarica ultra rapida a 120 watt che consente di ricaricare completamente la batteria in appena 15 minuti, per poter affrontare senza problemi lunghe sessioni di gioco. Nella confezione di vendita è presente anche il caricabatteria a 120 W (6SA) per sfruttare fin da subito la nuova tecnologia.

Design e funzioni speciali

Black Shark 4 Pro mantiene un design molto riconoscibile con il logo al centro della cover posteriore, il modulo fotografico disposto orizzontalmente e alcune soluzioni già viste in passato. Ritornano i trigger magnetici, le cui funzioni possono essere personalizzate sia in-game sia nelle soluzioni di uso comune, per avviare ad esempio la fotocamera, il registratore dello schermo e molto altro.

Le dimensioni sono generose ma non esagerate, 163,83 x 76,35 x 9,9 millimetri e 220 grammi di peso, ma servono a contenere tanta tecnologia, tra cui il sistema di raffreddamento a liquido, che permette di ottenere prestazioni stabili nel tempo. Le zone critiche, ovvero il chipset, il modem 5G e il chip che gestisce la ricarica a 120 watt, sono state disegnate in modo da evitare concentramenti di calore. L’intera scheda madre è avvolta da un sistema tridimensionale di dissipazione e un sensore integrato permette di regolare la temperatura interna in base a quella rilevata nella zona di contatto con le mani.

A bordo troviamo JOYUI 12.5, l’interfaccia personalizzata basata su MIUI 12.5 con numerose personalizzazioni pensate per i gamer più accaniti, che potranno isolarsi per evitare fastidiose interruzioni durante le sessioni di gioco più frenetiche. Tre le colorazioni tra cui scegliere, Shadow Black, Misty Grey e Ceramic Black.

Prezzo e disponibilità

Black Shark 4 Pro è già in vendita sullo store ufficiale e su Amazon al prezzo di 579 euro per la versione 8-128 GB e 679 euro per la versione 12-256 GB.