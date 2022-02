Otre a produrre alcuni tra i rugged phone più interessanti del mercato, Blackview offre una linea di smartphone “tradizionali” che da oggi si arricchisce con un nuovo modello decisamente curato. Blackview A95 viene definito dal produttore stesso come il più bello di sempre della propria serie A, con soluzioni degne di nota sul fronte del design, dell’autonomia e delle qualità fotografiche.

Blackview A95, bello e possibile

Da sempre la serie A di Blackview è caratterizzata da un design elegante ma allo stesso tempo giovanile, con un occhio di riguardo per il comparto fotografico, sempre più importante negli smartphone attuali. Blackview A95 non delude sotto questi punti di vista, con un design che unisce il meglio di numerose soluzioni già presenti sul mercato a una fotocamera migliorata, grazie a nuovi sensori e algoritmi evoluti.

Per mettere in risalto la bellissima cover posteriore, realizzata con un processo ICM e con tecnologia laser 3D, con una nano copertura a 8 strati, Blackview ha scelto tre colorazioni molto particolari: Summer Ocean Blue, Aurora Night Black e Fantasy Galaxy Rainbow. E con il frame piatto sui bordi protetto da una elettroplaccatura, che ricorda le scelte dei più recenti iPhone, il gioco è fatto.

Lo schermo HD+ da 6,528 pollici, con notch a goccia, permette di godere anche i più piccoli dettagli, consentendo di mantenere lo spessore contenuto in appena 8,55 millimetri, con un peso complessivo di 195 grammi. Di buon livello anche la fotocamera principale, che può contare su un sensore principale Sony IMX376 da 20 megapixel, con supporto a HDR 2.0, Night Mode 2.0, HDR Video, AI Portrait Bokeh, PortraitColor e AI Beauty, per offrire una varietà di funzioni di scatto e ottenere immagini sempre chiare e nitide.

Anche sotto la scocca non manca la potenza, a partire dal chipset MediaTek Helio P70, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna di tipo UFS 2.1, che può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 1 TB. Ottima anche l’autonomia, grazie alla batteria da 4.380 mAh supportata dalla ricarica rapida a 18 watt, che permette di coprire senza problemi anche le giornate più impegnative.

Il sistema operativo è Android 11, sul quale gira l’interfaccia personalizzata Doke OS 2.1, ricca di novità per la UI e di tante funzioni che la rendono ancora più divertente da utilizzare rispetto alle versioni precedenti. Troverete nuovi sfondi, nuove icone e animazioni e, grazie all’intelligenza artificiale, tante ottimizzazioni che andranno a migliorare la responsività dell’interfaccia.

Non manca il lettore di impronte digitali, collocato sul lato destro dello smartphone in corrispondenza del tasto di accensione sblocco, accompagnato dallo sblocco col volto utile nei mesi invernali. Blackview A95 non trascura la parte audio, offrendo BOX Speaker, che crea un’esperienza di ascolto immersiva e dettagliata, capace inoltre di garantire un audio in chiamata impeccabile anche negli ambienti più rumorosi.

Blackview A95 è in vendita da oggi, con una promozione di lancio valida fino al 23 febbraio. È in offerta a 139,99 dollari (circa 123 euro) con un coupon da 10 dollari per le prime 1.000 unità. Visitate subito la pagina di AliExpress per approfittare dello sconto e di altri codici, che potrebbero abbassare ulteriormente il prezzo.

Acquista Blackview A95 su AliExpress

