Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di aggiornamenti per vari device molto popolari, come Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G, Redmi 10, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra e OPPO Watch 2.

L’aggiornamento di sicurezza di gennaio per i due pieghevoli di Samsung

Iniziando da Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, il colosso coreano ha rilasciato l’aggiornamento con le patch di sicurezza di gennaio 2022.

L’update in questione ha un “peso” di oltre 1 GB e porta il software di Samsung Galazy Z Fold3 alla versione F926BXXU1BVA9 e quello di Samsung Galaxy Z Flip3 alla versione F711BXXU2BVA9.

Oltre alle patch di sicurezza, l’update porta con sé miglioramenti alla stabilità generale del sistema:

L’update è già stato segnalato in Olanda e Belgio e presto dovrebbe raggiungere tutti i modelli venduti in Europa.

MIUI 13 sbarca sulla versione globale di Redmi 10

Il team di Redmi ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta sulla versione globale di Redmi 10 l’interfaccia MIUI 13 basata su Android 12.

L’update in questione ha un “peso” di 2,7 GB, porta il firmware alla versione V13.0.1.0.SKUMIXM ed al momento viene contrassegnato come release “stable beta”: ciò significa che, una volta appurata l’assenza di gravi bug, sarà rilasciato per sempre più utenti.

Tra le novità di tale aggiornamento vengono segnalati le patch di sicurezza di gennaio 2022, un nuovo sistema di widget e un miglioramento della stabilità generale.

Le serie Xiaomi Mi 10 e Mi 11 ottengono MIUI 13 in Cina

Xiaomi ha rilasciato in Cina MIUI 13 Developer Update (su base Android 12) per quattro smartphone della serie Xiaomi Mi 10 e per Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro / Ultra.

Questi sono i dettagli relativi ai vari device:

Tra le novità più importanti dell’update spiccano il notevole miglioramento delle possibilità di personalizzazione e alcuni strumenti per la protezione della privacy.

Si aggiorna anche OPPO Watch 2

Infine, nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento anche per la versione cinese di OPPO Watch 2: stiamo parlando di ColorOS Watch 3.0.

Si tratta di un importante update che porta con sé il supporto per le applicazioni istantanee (al momento 70), un’app calendario, il supporto per chiavi digitali per auto, un assistente per la salute, la correzione di bug, miglioramenti alla stabilità generale, Sleep Mode 2.0, il miglioramento dei report sul monitoraggio del sonno e l’introduzione del monitoraggio per sciare.