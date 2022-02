Il team di sviluppatori di WhatsApp è impegnato in un lavoro continuo di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò attraverso l’introduzione di sempre nuove funzioni e la risoluzione di eventuali bug riscontrati dagli utenti.

Tra le novità a cui gli sviluppatori stanno lavorando per una futura implementazione nell’applicazione Android ne troviamo anche una che riguarda in particolare gli account WhatsApp Business.

In pratica, si tratta di una funzionalità che consentirà agli utenti business di impostare una foto di copertina per il loro profilo. Quando la funzione sarà abilitata per i beta tester, ci saranno alcune modifiche nelle impostazioni del profilo aziendale, così come viene mostrato dalla seguente immagine:

Il team di WhatsApp ha in programma di introdurre un pulsante per la fotocamera nelle Impostazioni business, attraverso il quale gli utenti potranno selezionare una foto o scattarne una nuova da usare come immagine di copertina. E quando altre persone visiteranno il profilo aziendale, potranno vedere la relativa foto di copertina.

Anche se lo screenshot riguarda WhatsApp per iOS, la medesima funzionalità sarà introdotta anche su Android. Allo stato attuale pare che il team di WhatsApp abbia in programma di implementare tale novità soltanto per gli account business ma ancora non vi sono informazioni su quando potrebbe essere efftivamente rilasciata. Staremo a vedere.

Come provare le novità di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’applicazione seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può invece essere scaricata attraverso il seguente badge:

WhatsApp Business, invece, può essere scaricata attraverso il seguente badge:

