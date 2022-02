Sony è senza dubbio una delle aziende più popolari tra quelle che hanno dedicato attenzioni al mondo degli smartphone, essendosi avvicinata a questo settore sin dai primi anni della sua “esplosione” anche se con risultati dal punto di vista dei numeri non proprio esaltanti.

Tra appassionati di tecnologia e addetti ai lavori l’opinione comune sul brand nipponico per quanto riguarda gli smartphone è probabilmente che è in grado di realizzare prodotti molto interessanti e completi dal punto di vista hardware ma privi di quel quid in più capace di renderli speciali e più desiderabili rispetto a quelli della concorrenza.

Il classico esempio è rappresentato dal comparto fotografico degli smartphone di Sony, capace sui modelli top di gamma dell’azienda di garantire un’esperienza e una qualità di immagine di livello elevato ma che, alla fine dei conti, non sembra riuscire a trasformarsi in una valida alternativa a Samsung.

E gli smartphone di Sony non sono stati di certo aiutati nel corso degli anni dalla politica dei prezzi adottata dall’azienda, che ha sempre proposto i propri device di punta nella stessa fascia di quelli della concorrenza, pur non vantando il medesimo appeal.

Come acquistare uno smartphone Sony Xperia in Italia

Piano piano, pertanto, gli smartphone Sony Xperia sono scomparsi dai radar e diventa sempre più raro vederli nei negozi di elettronica, incluse le grandi catene. L’ultimo passo di questa sorta di “ritiro silenzioso” dal mercato italiano è stato compiuto nei giorni scorsi quando Sony ha chiuso il suo eShop nel nostro Paese, facendo così venire meno quella che era la principale vetrina degli smartphone Xperia.

Ed anche su Amazon, nella pagina ufficiale di Sony (che trovate seguendo questo link), non c’è spazio per gli smartphone della serie Xperia. A questo punto restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Sony per scoprire cosa deciderà di fare in Italia con i suoi smartphone. L’avventura della serie Sony Xperia nel nostro Paese è davvero finita?

Grazie a Paolo per la segnalazione